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新郎反悔「下車紅包」金額 新娘爆哭拒下車：不結了

香港01 / 卡洛兒／報導
河南一位新郎反悔紅包金額，令新娘失望透極，哭訴不嫁了。（影片截圖）
河南一位新郎反悔紅包金額，令新娘失望透極，哭訴不嫁了。（影片截圖）

大部分新郎都要經過重重關卡才能接到新娘，付開門紅包更是不可或缺的環節，不過河南一對新人在結婚時，卻因「下車禮」而弄得不歡而散，男方由本來承諾支付6.6萬元人民幣（約28萬新台幣），反悔大減至1萬元人民幣（約4.3萬新台幣），令新娘失望透極，「這婚不結了，開車走吧！」

近日一片段於網路熱傳，河南許昌有一對新人結婚儀式中，出現了一個十分尷尬的事情，花車到達新郎家門口時，抱着男童的新娘不願下車，哭訴委屈的內情，稱原本兩家早已訂好下車禮金為6.6萬元（約28萬新台幣），但到達門口前男家就變卦了，只願意付1萬元（約4.3萬新台幣），她因而拒絕下車繼續婚禮程序。

其間新郎家親屬紛紛上前勸新娘快點下車，新郎姐姐也表示，當着這麼多朋友面前不下車，是十分難為奶奶。新娘因而再度爆喊呻訴，指結婚前他們說什麼都算了，他們希望婚禮從簡辦理也聽了，然後女家又同意不收禮金，而下車禮的數目是大家也同意的，但到了家門口才變卦，「現在就是下車禮少一分，我也不會下車的」。

根據現場有參加婚禮的網民稱，女方是一步不讓，男方亦拿不出6.6萬元（約28萬新台幣），故最後婚禮沒有順利舉行。事件亦引起網上熱議，不少人都力挺新娘「不嫁好！」，認為他們可以臨門變卦，到時新娘妥協嫁進門後，男家都會用強硬態度待她，而且反口就是不能接受，「嫁了也會受氣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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