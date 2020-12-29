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噁！餐廳前候位遇空投屎彈 長髮女慘中「頭獎」：沒心情吃了

香港01 / 卓柏安
陸女與友人在餐廳外排隊候位時，突遭穢物砸重頭部，隨即傳來陣陣惡臭。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
陸女與友人在餐廳外排隊候位時，突遭穢物砸重頭部，隨即傳來陣陣惡臭。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

從高處擲物十分危險，如果擲下污穢物更是另人作噁！日前大陸有一名長髮女子在餐廳門前與朋友排隊候位時，突然被高空擲物不偏不倚地擊中頭部，而擲下來的竟是1坨屎，令她整頭長頭都沾上污物，她身手一摸即一手沾了又臭又黑的物體，光是聽見都覺得有心理陰影！

事發於廣西省南寧市，一頭長髮的陸姓女子於平安夜（24日）晚上7點多跟朋友到鵬飛路童樂嘉園小區的1間餐廳門口排隊吃晚飯，其間突然有異物從天而降，且剛好就擲到陸女頭上，她的頭髮及肩膀都沾滿了異物。

陸女表示，當時一摸頭髮就發現整隻手都變成黑色，且傳出惡息，朋友一看就說她身上的異物是屎，但他們不知道那是人屎還是動物的糞便。陸女自覺無奈之餘也十分生氣，心想「怎麼會有這樣沒有素質的人」，希望涉事人可以向她道歉。至於陸女友人們就說，當時他們的心情大受影響，不想繼續排隊吃飯，只希望所有人一起維護文明城市，杜絕高空擲物。

大陸記者到達現場採訪，發現餐廳的擋雨簷邊仍然清楚看到屎漬，餐廳店員就說類似事件並非首次，之前試過擲垃圾、礦泉水、碗等物品，有次更幾乎擲到人。

小區管理處就回應指，區內曾經發生數次兒童高空擲物，不過由於高空屬小區的監控盲點，難以找到當事人，即使曾經逐戶敲門也都無人承認。小區管理處認為，高空擲物只能靠住戶自律，相信一旦出事，相關責任他們難以負擔，另外如果要加裝針對高空的鏡頭需要得到業主同意，所以暫時只能在小區內加設警告字句，以作呼籲。

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高空擲物｜將軍澳小童疑貪玩扔玩具落街　網民：揼死人㗎！

【高空擲物】重慶啟用智能監控系統　可定位拋物位置追蹤墜落軌跡

文章授權轉載自《香港01》

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