2網戀男友接連離奇死亡 她才驚覺「剋夫」真相與閨密有關！

知人口面不知心，待自己如家人的閨密原來藏著最壞的心眼！中國大陸1名女子在好友介紹下，先後與兩2男生發展出網上戀情，即使無法見面，仍視對方為男友，先後「進貢」多達10萬元人民幣（約43萬台幣）。沒想到，首名男友離奇自殺身亡，第2名男友則突然殉職。女子在家人提醒下察覺不妥，於是報警處理，豈料其「剋夫」經歷背後另有內情，一切原來是閨密的騙財陰謀！

據內媒報道，住在江蘇省徐州市的王姓女子4年前在郭姓閨密介紹下，認識了1名男生，雙方發展出網上戀情。2人相戀以來只於網上溝通，每次王女要求見面時，男友總以不同原因拒絕，感情後來更因男方突然離世而告終。

當時王女從郭女那裡得知，她的男友因工作上「犯錯」，受不了而輕生，死後留了一輛車給她，如要取回就必須按照法律程序申請及付款。王女未有懷疑，拿出3萬多人民幣（約12.8萬台幣）讓郭女代辦手續，然而郭女其後稱車輛涉嫌違法，已被法院查扣，事件不了了之。

沒多久後，郭女再次介紹另1名男生給王女，指對方是維和軍人，前途一片光明，更安排她與男生以通訊程式對話。相處一段時間後王女正式與該名男生交往，男方其後提出希望令自己的仕途更加順利，打算請領導及長官吃飯送禮，要求王女金錢資助。

王女按照男友要求，先後轉帳多達7萬人民幣（約30萬台幣）給男友，不過當她提出見面請求時，男友卻表示自己作為維和軍人身份特殊，要遵守部隊的規矩，王女聞言也不敢質疑。兩人交往一段日子後，郭女有天突然告訴王女，她的男友因出任務意外犧牲，令王女難以接受。

接連2名網戀男友均突然離世，王女傷心之餘，家人得知她曾轉帳巨額金錢予男方後亦即時提醒可能有詐，而王女也察覺事件有不妥，最終決定報警求助。當地警方調查後，赫然發現王女根本沒有與男生交往過，過去4年的2名網戀男友，其實都是由郭女假扮，因此一直未能與王女見面。而郭女接受盤問時，對事件全盤供認，承認一直以來她都以男朋友的身份哄騙王女，只為騙取她的金錢，最終警方以涉嫌詐騙罪起訴郭女。

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文章授權轉載自《香港01》