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女「午休時間生小孩」後繼續上班 竟將嬰兒棄置鄰居家門口
日前於中國大陸上海市發生了一起誇張的棄嬰事件，一名女子在上班的中午休息空檔生下一名男嬰，再將男嬰棄置在鄰居家門口。而對於女子懷孕的事情，全家竟無人知情，直到當地警察上門調查時才讓事件曝光。
據大陸媒體《看看新聞》報導，事發於上海市浦東新區，上月4日於當地派出所接獲民眾報案，表示突然在自家門口發現一名男嬰。對此，報案民眾劉姓男子表示，當時剛下班回家時發現有個嬰兒身上被很髒的毯子包著，一開始以為只是娃娃，近看後才發現是一個剛出生的嬰兒。
據警方調查後得知，男嬰為同棟住戶的朱姓女子所拋棄。隨後，朱姓女子也坦承，是因家中已經養5名孩子，原打算要把孩子打掉，事後卻又心軟便瞞著家人偷偷生下來，因為體型本來就比較大隻家人也都沒察覺異狀。目前，警方以涉嫌遺棄罪，將棄嬰女子逮捕歸案。
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