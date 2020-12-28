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男平安夜跳河輕生因河面結冰摔斷左腳 網：命不該絕啊

香港01 / 林芷瑩
男子於平安夜（24日）當日萌生自殺念頭跳河輕生，卻因河水結冰摔傷左腿致骨折。 圖／香港01
男子於平安夜（24日）當日萌生自殺念頭跳河輕生，卻因河水結冰摔傷左腿致骨折。 圖／香港01

中國大陸山西省呂梁市一名男子，於平安夜（24日）當日萌生自殺念頭跳河輕生，卻因河水結冰摔傷左腿致骨折。事件引起網友熱議，有人稱明明是件悲傷的事件，卻覺得好好笑，認為涉事男子命不該絕，往後一定要珍惜生命。

事發於呂梁市臨縣東門橋，該名男子走到橋上跳河輕生，卻因河水結冰、冰面太厚未能砸碎冰層而摔傷左腿，只能躺在冰面動彈不得，引起大批民眾在橋上圍觀。他事後被消防和醫護人員救起並送院治療。

醫院表示，傷者身上只有幾處骨折，沒有生命危險。據山西省氣象台記錄，事發當日全省最高氣溫僅9℃，最低氣溫約-20℃。

有網友調侃稱「也不知是體重太輕還是冰層太厚」、「這智商，基本告別自殺的隊伍了」，建議大家做任何事之前提前預想後果，做人不要動不動就輕生，家人會難過，希望該男子要「好好活著吧，天意啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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