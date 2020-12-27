真土豪！婦人用祖傳金銀元寶支付房款 房仲：從來沒遇過

現代人消費結帳不是使用現金就是直接用電子支付，或是刷信用卡，不過日前在大陸湖南省卻有一名婦人，在簽完買房的契約書後，竟然拿出「祖傳元寶」結帳，其中包含6塊金元寶與2塊銀元寶，讓在場的房仲都感到相當不可思議，更直呼「頭一次遇到這樣支付的顧客」。

根據《 齊魯晚報 》報導，大陸湖南省常德市的某家房仲，遇到了一名年約60歲的婦人，當時她想了解下沙區的房子，房仲便介紹她樣板房，雙方聊了一個多小時後，婦人決定當場簽下認購書，沒想到下一秒婦人神秘的將一塊紅布拿出，裡頭竟包著6塊金元寶與2塊銀元寶，原來婦人打算用「真金白銀」買房。

當下在場的房仲都嚇傻了，婦人解釋道「這些元寶都是上一代祖傳下來的」，她希望能夠物盡其用，拿這些元寶付清房子的錢。房仲表示，自己從來沒遇過拿金子銀子買房的情況，不過考慮到物品的特殊性，房仲還是無法收下，並幫婦人介紹金店評估。幾天過後，婦人就用正常的方式支付房款。

消息一出後，立刻引來眾多網友討論，不少網友打趣回應，「這才是真正的土豪」、「穿回現代的既視感」、「金元寶，差點都忘記有這東西了」、「非常好奇這些元寶能換多少錢，是不是真的能換到一棟房子」、「應該拿去拍賣會，會比在金店估的價來得多」、「這應該當古董來賣了」、「祖傳都拿出來了，可見這輩子混的不雜地（一般般）」、「可見婦人祖上是大戶人家，這玩意一般家庭都不會有」、「這是現實中的土豪，家裡應該很多寶」。