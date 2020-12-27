聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸東北褲子掛室外變「冰刀」硬到切黃瓜 網友：當防身武器
大陸南北市民對「凍」的理解絕對不同，正如褲原來可以變「刀」，南方人實在無法理解。日前大陸東北有大學生將褲子晾在室外，原本想收回穿上，未料被凍成「冰刀」，就拿回房內實測切青瓜，結果一劈下去整條碎裂。影片令南方網友嘖嘖稱奇，但也有不少人錯重點，糾正學生這叫「拍」黃瓜。
影片拍攝於12月20日，遼寧的錦州醫科大學有學生將褲子晾在室外，沒想到被凍成「冰刀」。該學生接受大陸媒體訪問稱，當天洗完後晾在室外，原本想收回來穿，「也沒多想，該穿了」，才發現整條褲凍硬了，幸好未穿上。因為見到褲子很硬，而正好房內有一條青瓜，就想拍片試切。結果一「刀」劈下去，黃瓜裂開後四散，威力驚人。
影片令大陸南方網友嚇呆，但有許多網友稱這樣用硬物砸下去應該叫拍黃瓜，而不是切黃瓜，又笑言應將黃瓜拿出室外凍幾小時，才能「公平比試」。大陸媒體指出，當時室外的氣溫低至攝氏零下14度，剛洗完的褲子放在室外會凍得很結實，而本（12）月11日時，也有市民用航拍機，在黑龍江哈爾濱東北虎園林內，拍到超過20隻東北虎聚集在一起，竟一隻貼一隻盤據樹下取暖，證明現時東北真的很冷。
另外，15日吉林長春，也有一名東北學生洗完毛巾放在陽台忘了取回，第二天凍到變成冰塊，他的東北室友即場教他如何打「冰壺」。
延伸閱讀：
HomePod mini配智能LED燈 8款對應Apple HomeKit智能燈具推介
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言