陸東北褲子掛室外變「冰刀」硬到切黃瓜 網友：當防身武器

大陸南北市民對「凍」的理解絕對不同，正如褲原來可以變「刀」，南方人實在無法理解。日前大陸東北有大學生將褲子晾在室外，原本想收回穿上，未料被凍成「冰刀」，就拿回房內實測切青瓜，結果一劈下去整條碎裂。影片令南方網友嘖嘖稱奇，但也有不少人錯重點，糾正學生這叫「拍」黃瓜。

影片拍攝於12月20日，遼寧的錦州醫科大學有學生將褲子晾在室外，沒想到被凍成「冰刀」。該學生接受大陸媒體訪問稱，當天洗完後晾在室外，原本想收回來穿，「也沒多想，該穿了」，才發現整條褲凍硬了，幸好未穿上。因為見到褲子很硬，而正好房內有一條青瓜，就想拍片試切。結果一「刀」劈下去，黃瓜裂開後四散，威力驚人。

影片令大陸南方網友嚇呆，但有許多網友稱這樣用硬物砸下去應該叫拍黃瓜，而不是切黃瓜，又笑言應將黃瓜拿出室外凍幾小時，才能「公平比試」。大陸媒體指出，當時室外的氣溫低至攝氏零下14度，剛洗完的褲子放在室外會凍得很結實，而本（12）月11日時，也有市民用航拍機，在黑龍江哈爾濱東北虎園林內，拍到超過20隻東北虎聚集在一起，竟一隻貼一隻盤據樹下取暖，證明現時東北真的很冷。

另外，15日吉林長春，也有一名東北學生洗完毛巾放在陽台忘了取回，第二天凍到變成冰塊，他的東北室友即場教他如何打「冰壺」。

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文章授權轉載自《香港01》