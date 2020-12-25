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南京信息工程大學禁外賣惹不滿 附近店家免費送餐2000份抗議

香港01 / 林芷瑩／報導
商家在校門外免費派發外賣，不少學生排長隊領取。（網絡圖片）
商家在校門外免費派發外賣，不少學生排長隊領取。（網絡圖片）

江蘇南京信息工程大學先前曾有學校保安搶扔學生外賣，曾在網上引發爭議。該校其後又禁止學生叫外賣，近日更發生外賣員被保安抬出校園事件。

事件持續發酵，有學校周邊商家周三（23日）在校門外免費派發外賣，以「雞蛋碰石頭」方式向學校抗議，不少學生排長隊領取。有商家稱，共派送了兩千分外賣。

一位當地的店鋪老闆周先生對媒體稱，學校周邊商家的主要做外賣生意，客源就是學生，學校禁止學生叫外賣無疑是「斷人財路」，前幾天更有外賣員直接被4名保安抬出校園，這引發商家強烈不滿，於是多名商家組織免費送餐活動。

周先生表示，學校禁止外賣後食材有囤積，商家怕浪費才免費發放，但大多學生都會自願付款。他透露，校內只有少數食堂，飯菜一般，且中午都要花長時間排隊，很多學生都來不及排隊吃飯就要上課，所以大多學生都抗議校方禁外賣。

另有商家稱，自從學校禁止外賣進入校園後，她再沒有送過，由於平時學校的外賣訂單比較少，該店只稍微受影響，但仍然有學生選擇堂食；若學生點外賣，她就只能送到學校門口等學生領取。

據了解，該校曾以外賣員騎車速度太快容易撞人為由，不允許外賣員騎電動車進入校園，只能步行送外賣，後來更禁止學生在校外、校內的餐館訂外賣，只能去食堂就餐。

事件引起熱議，不少南京信息工程大學的學生在微博上留言，批評保安處事手法不妥，透露曾有學生在食堂進食後不適嘔吐，若食堂飯菜安全，學生亦不至於要叫外賣，甚至認為學校是剝奪學生叫外賣的權利。

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文章授權轉載自《香港01》

大學生 美食外送

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