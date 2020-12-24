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陸老牌綜藝主持群爆醜聞 疑收金條等天價奢侈「應援禮」

香港01 / 陳進安
湖南衛視知名節目《快樂大本營》主持人被曝收明星粉絲「應援禮」。圖／節目劇照
湖南衛視知名節目《快樂大本營》主持人被曝收明星粉絲「應援禮」。圖／節目劇照

湖南衛視老牌綜藝節目《快樂大本營》已播出超過23年，深受不少觀眾歡迎，其主持群更有「快樂家族」稱號。然而多名主持近日卻被指收受當紅藝人後援會的禮物，當中不乏天價奢侈品，立即引起網民關注。

事後其中一名主持何炅發文道歉，官媒《人民網》更是發表文章評論事件，稱「別讓不正之風荼毒年輕人」。事緣另一檔節目《口紅王子》的一段花絮突然在網上熱傳，當時嘉賓沈夢辰表示自己和「快樂家族」成員杜海濤交往到第3年時給自己的父母送禮，但杜拿的都是各家明星後援會送他的禮物，上面還貼上後援會標記。而何炅也在該節目「吐槽」粉絲送的禮物有應援標語，但因為貼太牢撕不掉，故所有禮物只能自己用，無法送人，更透露自己已有20多個保溫杯、50多支筆。另外，何炅還舉例指一名彭昱暢的粉絲送了他按摩椅，並表示「實在是太好用了」，惟因為在家用的次數太少，所以搬到了湖南衛視的化妝間作公用。

該段內容迅速在微博等平台發酵，更一度登上微博熱搜榜首。有網民批評，何炅有助長粉絲送禮攀比之嫌，行為並不可取。同時有網民紛紛列舉了各家粉絲給「快樂家族」幾位主持人送的應援禮，當中既有電子書、嬰兒套裝等專門為不同主持人度身訂造的禮物，也不乏奢侈品，例如某相聲藝人的粉絲曾送共50克的金條，總值約2萬元人民幣（台幣約9萬元）。另外，更有網民爆料指，實際上粉絲們送給《快樂大本營》的食物應援都不是自購，而是須經過節目組指定的購買渠道，工作人員才會收下。而相關店內的應援套餐，同樣的食物份量，賣給粉絲的價格和在外賣平台下單的價格竟然差了近6000元人民幣（台幣約2.5萬元），而這中間的溢價去向也成疑。同時更有網民稱連保安也會問粉絲要錢，否則應援的禮品根本就帶不進錄影棚。

至周二（22日）凌晨3時許，何炅在微博回應事件時致歉，並稱自己已多次反映粉絲不要送禮物，錄節目時也未有與各家粉絲接觸，但是藝人和團隊有時來問好送禮時也沒好意思拒絕。他強調以後必須予以重視，並借今次機會明確拒絕再收任何的禮物。對於何炅的回應，不少網民還是表達支持和鼓勵，其中有人貼出何炅在同一節目中的截圖，當時何稱：「你們的idol來，我都會很用心的對待，但是真的不要去花這個錢了，因為真的不便宜。」不過同日晚上，杜海濤則是刪除了自己在某二手平台上所賣出的商品，這些商品被發現大部分都是粉絲應援會所送的禮物，因此不少網民認為杜海濤是心虛了。

對此，官媒《人民網》周三（23日）發文表示，當下的粉絲後援會儼然已成為明星的「優質公關」，通過送禮幫助自己喜歡的明星維繫關係，以獲得更多的關照，然而隨着後援會藉助禮物價值比拼，購買的禮物越來越貴，由此陷入一種惡性循環，形成一種不良的攀比之風。加上這些粉絲群體大多是沒有收入的學生或工作剛起步，而接受他們禮物的明星、主持人大多身價不菲，對比之下人們自然為這種「不平等」打抱不平。

因此，文章認為面對一廂情願盛情難卻的粉絲，明星們也當以更堅定的表態與行動，共同肅清娛樂圈的送禮風氣，並指應該從法律、行業和道德方面約束起來，「別讓不正之風荼毒更多年輕人」。

湖南衛視：堅決反對主持人收受粉絲禮物等不正當行為

湖南衛視周三晚上通過官方微博發出聲明稱，堅決反對主持人、演員、嘉賓收受粉絲禮物等不正當行為，正在全面調查網民反映的情況，如查實有不當收受禮物行為的，湖南衛視將依紀依規進行嚴肅處理。

聲明還稱，湖南衛視將進一步加強主持人、演員、嘉賓和節目團隊管理，嚴肅紀律規矩，規範主持人、演員、嘉賓言行。但對網上個別惡意造謠抹黑的行為，聲明指湖南衛視保留追究法律責任的權利。

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文章授權轉載自《香港01》

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