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青海玉樹疑有隕石墜落 火球劃過天空宛如白晝

香港01 / 撰文／林芷瑩
囊謙縣清晨疑似有火球墜落的痕跡。圖擷自微博
囊謙縣清晨疑似有火球墜落的痕跡。圖擷自微博

中國大陸周三（23日）網傳多段影片，青海玉樹囊謙縣疑有隕石墜落，有火球從天空中劃過，宛如白晝。囊謙縣公安局回應稱，當時看到飛行物並有震感，以為是地震，該縣南邊地區暫未發現不明飛行物；縣政府表示，不明飛行物飛往西湖昌都方向，未墜落在囊謙縣境內，事件有待官方通報。

事發於周三清晨7時半左右，大批囊謙縣居民目擊疑似隕石墜落。影片顯示，遠方傳來一聲巨響後，空中突然劃過一個火球，原本漆黑一片的天空被照亮宛如白晝，直至火球劃過後天空才回復黑暗。

火球從天空中劃過，宛如白晝。圖擷自影片截圖
火球從天空中劃過，宛如白晝。圖擷自影片截圖

事件引起熱議，有身在西藏的網民表示，7時許看到有不明飛行物落地；有人稱前幾天在河北保定晚上6時許亦曾經目擊有2個不明飛行物，基本與地面呈垂直角度往下落，但體積較小。

大陸業餘天文愛好者、「果殼網」主筆虞駿表示，該不明飛行物有可能是火流星，即來自於外太空的小行星、石頭等高速撞到地球大氣層內，或有可能是太空垃圾。

他指出，從影片中飛行物的速度而言，太空垃圾的可能性不大，認為更大機會是一顆來自外太空的火流星。他續稱，飛行物在空中劃過時非常光亮，已幾乎達到太陽的亮度，說明飛行物體積非常大，且它在空中已經碎掉，認為應該有不少隕石碎塊會落到地面。

中國地震台網消息，周三凌晨疑似一顆火流星墜入青海玉樹，據青海地震台網記錄，不明飛行物落地時間為上午7時25分，落地經度96.59、緯度32.36。

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文章授權轉載自《香港01》

隕石 太空

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