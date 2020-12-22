北京夫妻不怕凍7年未開過暖氣 網質疑向鄰居「蹭暖」

北方冬天氣候寒冷，如北京等地，氣溫常會降至零下。北京80後夫妻雷雷和喬喬近日在網上發布一段影片，講述家中是自採暖形式，但室內溫度始終不低，所以7年來都沒有在冬季用過暖氣。惟不少網民質疑他們是「蹭暖」，因為左鄰右舍的熱氣會溫暖兩人家中冰冷的四壁。

雷雷沒有否認鄰居開暖氣會影響自家溫度一事，但認為不應是被指責的理由，又指網民不了解使用自採暖的權利。北京市熱力集團有限責任公司表示，由於牆體隔熱性等原因，「蹭暖」實際上是很難實現。雷雷和喬喬家住朝陽區，今年3月開始在網上分享自己的日常生活。兩人本月8日發布一段以「80後夫妻7年沒用過暖氣」為題的影片，介紹家中是自採暖形式，屋內配備燃氣壁掛爐，由於單位戶型是單面朝南，家中溫度始終不低，夫妻二人又屬於「比較抗凍」的體質，因此7年來一直沒有用過暖氣。他們又指，由於單位上下左右都有鄰居，「也許他們開了暖氣，我們沾了點光」。

然而，影片在網上迅速引發爭議，網民紛紛質疑兩人是蹭暖，「樓上樓下給你借暖氣，得了便宜還賣乖賣得如此高調」、「至少拖垮鄰居2-3℃」，不少人更言辭激烈，譴責兩人沒有公德的「蹭暖」行為。同時，有網民認為熱量在樓體散開後，難以明確定義是否被「蹭」，若沒有開暖氣的人都被指是「蹭暖」，未免讓人感到委屈。

雷雷表示，自採暖與集中供暖是不同，住戶有選擇開閉暖氣的權利，且每人對溫度的感知都不同，因為夫妻二人都不太怕冷，也不喜歡太熱，才一直沒有開過壁掛爐。雷雷又指，入冬後家中溫度一直維持在15-20℃之間，屋內沒有冷氣和其他的取暖設備，近幾年都沒有因為不開暖氣而感冒，且夫妻二人都有常年健身的習慣，亦有可能是他們不太怕冷的原因之一，「其實到了晚上反而更暖和，估計是因為同樓的鄰居都回到家打開了暖氣」。

北京市熱力集團有限責任公司工作人員指出，由於牆體隔熱性等原因，即使同一單位內有房間開暖氣，熱量都不一定能傳導至另一房間，因此「蹭暖」實際上是很難實現。工作人員又指，對於集中供暖住戶，若不需要使用暖氣，可以在不影響上下層鄰居正常供暖的情況下，在每年10月31日前提出報停申請，並繳納60%的供暖費用；自採暖住戶則沒有同樣要求，北京市內也沒有加收「蹭暖費」的規定。

自採暖是家中沒有使用集中供暖設施且採用清潔能源自行解決供暖需求的形式，包括水源熱泵、壁掛爐、空氣遠紅外採暖器、燃氣採暖爐等，用戶可自行調節溫度，隨時供暖。集體供暖則由市政部門對小區所有住戶同時供暖，按照地方政府的要求按時按質提供供暖。

（北京晚報）

延伸閱讀：

內蒙古呼倫貝爾出現零下40度極寒天氣 熱力供應交通運輸受影響

浙江溫州環保新規：市級單位辦公區域3℃以下才可開空調

文章授權轉載自《香港01》