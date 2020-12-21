聽新聞
test
0:00 / 0:00
女穿婚紗在馬拉松終點想給「驚喜」 不料男友已中途退賽回家
2020中國福州馬拉松賽（簡稱「福馬」）於20日上午7時30分鳴槍起跑。今年共有5萬人報名，最後通過抽籤確定了2萬個參賽名額。
當日，在馬拉松比賽的終點處，一女子身穿婚紗在風中等待參賽男友，准備給他求婚驚喜。福州天氣很冷，20日氣溫低至11攝氏度，這位穿著婚紗的准新娘在風中瑟瑟發抖，陪在一旁的好友不斷取下身上的圍巾、衣物披在准新娘身上。可是，準新娘一直等不到男生衝過終點。
最後，准新娘接到電話，原來，她的男朋友因為堅持不住，沒有跑完全程，早已經返回家中。
這名女子事後接受採訪說，她騙男友，說自己起不來所以不來看比賽了，然後穿上婚紗，想給男友驚喜。誰知男友居然跑了一半跑不動就回去了。
延伸閱讀：
男「為撿幾萬塊錢」墮崖失蹤40天獲救 稱靠喝水存活暴瘦20公斤
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言