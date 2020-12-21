女穿婚紗在馬拉松終點想給「驚喜」 不料男友已中途退賽回家

2020中國福州馬拉松賽（簡稱「福馬」）於20日上午7時30分鳴槍起跑。今年共有5萬人報名，最後通過抽籤確定了2萬個參賽名額。

當日，在馬拉松比賽的終點處，一女子身穿婚紗在風中等待參賽男友，准備給他求婚驚喜。福州天氣很冷，20日氣溫低至11攝氏度，這位穿著婚紗的准新娘在風中瑟瑟發抖，陪在一旁的好友不斷取下身上的圍巾、衣物披在准新娘身上。可是，準新娘一直等不到男生衝過終點。

最後，准新娘接到電話，原來，她的男朋友因為堅持不住，沒有跑完全程，早已經返回家中。

這名女子事後接受採訪說，她騙男友，說自己起不來所以不來看比賽了，然後穿上婚紗，想給男友驚喜。誰知男友居然跑了一半跑不動就回去了。

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文章授權轉載自《香港01》