淘寶買露臂衫竟收到「壽衣」 網民質疑亂出貨一招獲全數退款

新冠肺炎疫情嚴峻，市民減少外出下要解購物癮就唯有網購，但就容易貨不對辦中伏！有網民早前分享中伏經歷，稱購買的露膊上衣到貨時驚變「壽衣」，除了大吉利是，最激氣的是客服要求她給予好評才會退回一半貨價，其後更沒再回覆。樓主生氣之餘亦醒目應對，以1招KO客服，「唔使1分鐘立即全數退款成功」，令網民紛紛佩服大讚。

網民Constance早前於facebook群組「淘寶開心share」發文，大呻遇上超過分的貨不對辦經歷。她指從淘寶網店購入聲稱是「2020新款韓版設計」、價值29.98元人民幣（約35.6港元）的黑色露膊上衣，沒料收貨時一打開，驚見1件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣，令她直言「大吉利是過佢」。

Constance收貨時驚見1件黑色暗花、花紋猶如壽衣的寬鬆上衣，令她直言「大吉利是過佢」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

Constance質疑，店方看中港澳地區的買家退貨時會遇上較多麻煩，特意「將賣唔出嘅亂出貨」，以博買家「硬食」。她於是聯絡店方客服要求退款，惟對方反指示她要先退貨才會退款，同時不會承擔運費，或要她先給予「5星好評」，才會退回相等於貨價一半的「紅包」，以用作下次購物。她未有答應客服，同時要求淘寶網介入不果，一怒之下想到醒目1招。

Constance聯絡店方客服要求退款，惟對方反指示她要先退貨才會退款，同時不會承擔運費，或要她先給予「5星好評」，才會退回相等於貨價一半的「紅包」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

Constance質疑，店方看中港澳地區的買家退貨時會遇上較多麻煩，特意「將賣唔出嘅亂出貨」，以博買家「硬食」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

由於網店客服沒再回覆Constance，她直接進入店舖開設的官方聊天群組，向其他買家講述事件，同時指出店方的處理手法有問題，「唔使1分鐘立即全數退款成功」。事後她續指，該網店擁有693萬粉絲，「佢唔在乎嗰一個差評，佢堅持唔做退款，按咗都唔處理」，本抱着無奈中伏的心態分享經歷，沒想到竟然可行，「證明唔make noise係無人理你呢啲small potato嘅」。

網民看過Constance的經歷紛紛表示「學到嘢」，又指其遭遇絕不罕見，認為部分店舖存心欺騙，稱要記下其方法以便不時之需，「分明睇啱係港澳人士，博你怕麻煩唔退貨，亂寄啲倉底貨畀你」、「呢期通唔到關，就多咗呢啲奸商」、「我都試過收到件不能接受嘅衫，貨不對辦嗰隻，但後來係我寄返件貨畀佢，又要畀運費又要收關稅，好貴，以後都怕了」。

早前有台女整理衣櫃，一拆開包裹大嚇一跳，本應是黑裙卻化解成碎布，猶如一堆黑炭。（fb「靠北網購2.0」）

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文章授權轉載自《香港01》