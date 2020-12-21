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西藏天生獨臂10歲女童無懼嘲弄 包餃子做家務樣樣能

香港01 / 撰文：李福源
十年來，晴晴的父母從沒將她當成殘疾孩子看待。（微博圖片）
十年來，晴晴的父母從沒將她當成殘疾孩子看待。（微博圖片）

西藏昌都市10歲女童熊婉晴（晴晴）天生失去左手，但她不避諱也不自卑，並坦然接受；她不但懂得單手包餃子、縫襪子、玩扯鈴、雕刻，甚至能夠照顧5歲的妹妹。面對惡意的嘲笑，熊婉晴說：「管不住別人的嘴，我們可以強大自己的心，大家會做的我也會，大家不會的我還會！」

晴晴來自一個普通的四口之家，父親是當地一名普通公務員，而母親王蕾則是一位家庭主婦，負責照顧兩姐妹，有空閒時才找兼職補貼家用。王蕾表示，大女兒剛出生就沒有左手，「開始我們都很懵，因為產檢的時候各項指標都顯示正常。當時很難過，為什麼我的娃娃這樣？這種事情為什麼要輪到自己頭上？」

十年來，晴晴的父母從沒將她當成殘疾孩子看待；在家裡，王蕾從未區別對待她，只教她像同齡孩子一樣自己穿衣服、吃飯等，後來上幼兒園時亦從未要求老師給她特殊照顧。王蕾說，當初誕下晴晴時的確感到鬱悶，遂在網上發帖抒發情緒和記錄女兒的成長，所幸得到不少網民鼓勵和幫助，而隨著女兒慢慢長大，想起她給這個家庭帶來的歡樂多於悲傷，兩夫婦也慢慢想開，想著既來之則安之，「當別人問及晴晴左手時，我只會簡單明了地說一句『天生的唄！』。」

晴晴還懂得單手包餃子。（微博影片截圖）
晴晴還懂得單手包餃子。（微博影片截圖）

王蕾又說，晴晴平日在家中會幫忙做家務，洗衣服、刷鞋子、縫襪子都難不倒她，有時還給妹妹做早餐、綁頭髮，「她很早就學會包餃子了，為全家人包餃子是她最愛做的事，所有正常孩子能做的，她都能做。」晴晴則表示：「那天放學後，我看見媽媽在擀餃子皮兒，就去幫她包餃子。媽媽看到我包的餃子比以前更漂亮了，就拍了那個視頻給我姥姥、姥爺看。」

至於在學校，晴晴的學習成績一直名列前茅，當談起理想時，她一口堅定地說：「長大了要當一名醫生，救急扶傷，幫助別人。」王蕾說，一家人必定會尊重和支持她的選擇，「長大了要當一名醫生，救急扶傷，幫助別人。對孩子最大的影響就是大人的態度，由於家庭力量的支撐，使她對外界的聲音不那麼在意，反而變得更堅強。在今後的人生道路上，她肯定會受到別人的質疑，但是我們希望她能繼續保持獨立、樂觀的心態，去迎接每一個挑戰。」

網民均表示非常感動，留言稱「這孩子說的太好了，管不住別人的嘴，只有強大自己的內心！那些嘲笑別人的人，難聽點說不過是四肢發達，頭腦愚蠢的低等動物」、「不被生活所打倒，一直在努力著，值得佩服！」、「身殘志堅，向她致敬！希望周圍的人都能友好待她」。

面對惡意的嘲笑，熊婉晴說：「管不住別人的嘴，我們可以強大自己的心！」（微博影片截圖）
面對惡意的嘲笑，熊婉晴說：「管不住別人的嘴，我們可以強大自己的心！」（微博影片截圖）
圖為熊婉晴一家四口的合照。（微博圖片）
圖為熊婉晴一家四口的合照。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

幼兒園 西藏

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