福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

大陸福建寧德一名女子婚後長期一人在外生活，性生活苦悶只能以自慰來排解空虛，卻在一次用膠棒自慰時不慎「插錯洞」，甚至刺穿膀胱。女子羞於就醫，延宕時間太長致傷處惡化，膠棒已與膀胱組織粘連。

醫生最終需要將膀胱切開以便取出膠棒，幸好女子在手術後生命體徵平穩，經治療順利康復出院。

據了解，女子因下腹部悶痛求醫，經泌尿電腦掃瞄檢查發現膀胱內有異物，異物一端穿破膀胱，已到達盆腔左側，並使周圍出現炎症、滲出。原來，女子在自慰時不慎「插錯洞」，近10公分長的膠棒從尿道口直入膀胱。女子事後無法自行取出膠棒。

由於已有穿孔的迹象，醫院立即安排女子做手術，在全身麻醉下進行膀胱鏡檢查，確認是一根白色的膠棒。由於異物在女子體內已有一段時間，加上其體積不小，當時已經與膀胱組織粘連，醫生只好臨時改為以「膀胱切開膀胱異物取出術」及「膀胱修補術」施救。

醫生表示，膀胱異物是泌尿系統異物中最常見的一種，異物的種類很多，進入膀胱的方式也有很多，置入的原因也因人而異。女性向下體塞進異物，不會會對尿道黏膜造成損傷、梗阻等，嚴重還可能引起尿道糜爛、炎症狹窄。另一方面，男性的尿道較長，異物一旦進入後容易嵌頓，難以自行排出。尿道內異物如長時間不取出，可造成嚴重危害，可導致尿頻、尿急、尿痛、排尿困難、形成結石，嚴重的還可能會引起腎炎，影響腎功能。

女子用膠棒自慰時不慎「插錯洞」，甚至刺穿膀胱。圖／擷自智慧海都APP

延伸閱讀：

女性自慰不羞恥-自慰4大好處-改善經前症候群-更促進血液循環

魚骨鯁喉大口食飯硬吞落肚 廣西女胃壁及肝臟遭刺穿

文章授權轉載自《香港01》