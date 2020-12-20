快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

香港01 / 葉琪
近10公分長的膠棒事後已被醫生取出。圖／擷自智慧海都APP
近10公分長的膠棒事後已被醫生取出。圖／擷自智慧海都APP

大陸福建寧德一名女子婚後長期一人在外生活，性生活苦悶只能以自慰來排解空虛，卻在一次用膠棒自慰時不慎「插錯洞」，甚至刺穿膀胱。女子羞於就醫，延宕時間太長致傷處惡化，膠棒已與膀胱組織粘連。

醫生最終需要將膀胱切開以便取出膠棒，幸好女子在手術後生命體徵平穩，經治療順利康復出院。

據了解，女子因下腹部悶痛求醫，經泌尿電腦掃瞄檢查發現膀胱內有異物，異物一端穿破膀胱，已到達盆腔左側，並使周圍出現炎症、滲出。原來，女子在自慰時不慎「插錯洞」，近10公分長的膠棒從尿道口直入膀胱。女子事後無法自行取出膠棒。

由於已有穿孔的迹象，醫院立即安排女子做手術，在全身麻醉下進行膀胱鏡檢查，確認是一根白色的膠棒。由於異物在女子體內已有一段時間，加上其體積不小，當時已經與膀胱組織粘連，醫生只好臨時改為以「膀胱切開膀胱異物取出術」及「膀胱修補術」施救。

醫生表示，膀胱異物是泌尿系統異物中最常見的一種，異物的種類很多，進入膀胱的方式也有很多，置入的原因也因人而異。女性向下體塞進異物，不會會對尿道黏膜造成損傷、梗阻等，嚴重還可能引起尿道糜爛、炎症狹窄。另一方面，男性的尿道較長，異物一旦進入後容易嵌頓，難以自行排出。尿道內異物如長時間不取出，可造成嚴重危害，可導致尿頻、尿急、尿痛、排尿困難、形成結石，嚴重的還可能會引起腎炎，影響腎功能。

女子用膠棒自慰時不慎「插錯洞」，甚至刺穿膀胱。圖／擷自智慧海都APP
女子用膠棒自慰時不慎「插錯洞」，甚至刺穿膀胱。圖／擷自智慧海都APP

延伸閱讀：

女性自慰不羞恥-自慰4大好處-改善經前症候群-更促進血液循環

魚骨鯁喉大口食飯硬吞落肚　廣西女胃壁及肝臟遭刺穿

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

福建寧德一名女子婚後長期一人在外生活，性生活苦悶只能以自慰來排解空虛，卻在一次用膠棒自慰時不慎「插錯窿」，甚至刺穿膀胱。女子羞於就醫，延宕時間太長致傷處惡化，膠棒已與膀胱組織粘連。

小四兒不寫作業！爸爸失控燒筆記本丟下樓 鄰居家遭殃了

不少家長怕小孩跟不上課程，會認真管理小孩的每日作業進度，日前上海有一個社區上演了驚險的一幕，有一位爸爸在輔導孩子功課的時候，因為情緒失控，一氣之下點燃了筆記本丟下樓，差點把鄰居的家燒了，樓下的居民也驚嚇，事後警方派出人員趕往現場，幸好沒有人員傷亡。

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

受新冠肺炎影響，許多學校都改以遠距教學的方式上課，而老師與學生們也多會透過網路進行交流。近日，一名紐約的華裔教授在微博分享離奇經歷，他表示，上個月一位中國大陸的留學生因車禍喪命...

妙點子！高校助學子衝刺 廁紙印滿考研英語單詞

距離2021年碩士研究生招生考試還有10天。在雲南工商學院圖書館和教學樓的衛生間裡，出現印有英語單詞的捲筒紙；學校用活潑...

男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

福建省福州市31歲男子江城路（化名）去年9月在媒人介紹下結識27歲女子林肖麗（化名），兩人大約在2個月後結婚；後來江男卻發現妻子的肚子上有一道神秘疤痕，遂懷疑對方曾懷孕，並因不滿妻子隱瞞而決定離婚，同時要求取回15萬元人民幣（約65萬新台幣）禮金。林女則坦承自己先前曾懷孕，但強調未有生過孩子，很希望丈夫能包容她的過去。

姊弟被狗咬姊沒打疫苗腦死 父否認重男輕女

近日，網傳杭州一對姊弟遭狗咬傷。男孩因及時注射狂犬病疫苗而沒有大礙，女孩曾向家長說也被犬所傷，但未被重視，最終因感染狂犬...

直播售假又一樁！ 錘子科技創辦人羅永浩致歉：羊毛衫賠3倍

直播售假又一樁！錘子科技創辦人羅永浩上個月在「交個朋友直播間」銷售了「皮爾卡丹」品牌的羊毛衫，有消費者在收到貨後懷疑衣服...

錢藏柴房 男煮飯燒掉60萬現金 幸運換回26萬

湖南邵陽一名58歲的周姓男子，近日在家中柴房燒火做飯時，不小心燒到存在柴裡好幾年的60萬元人民幣（約9.2萬美元），其中...

熱門新聞

武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

美國軍艦通過台灣海峽 共軍：海空兵力全程跟監

反制美國貿易制裁 陸發布《外商投資安全審查辦法》

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

嫦娥五號 返回器「開箱」

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。