快訊

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小四兒不寫作業！爸爸失控燒筆記本丟下樓 鄰居家遭殃了

聯合新聞網 / 綜合報導
30多歲的爸爸，因為小孩不聽話，一氣之下燒了筆記本往下丟，差點釀大事。 圖／網易新聞
30多歲的爸爸，因為小孩不聽話，一氣之下燒了筆記本往下丟，差點釀大事。 圖／網易新聞

不少家長怕小孩跟不上課程，會認真管理小孩的每日作業進度，日前上海有一個社區上演了驚險的一幕，有一位爸爸在輔導孩子功課的時候，因為情緒失控，一氣之下點燃了筆記本丟下樓，差點把鄰居的家燒了，樓下的居民也驚嚇，事後警方派出人員趕往現場，幸好沒有人員傷亡。

根據陸媒「網易新聞」報導，這名30多歲的爸爸，14日晚上正在幫小學四年級的兒子輔導作業，結果兒子頑皮不聽管教，不寫作業，這時爸爸勃然大怒，直接拿起筆記本點燃，放在陽台外燃燒，之後又一氣之下把筆記本扔到樓下，沒想到室外風力大，筆記本又復燃，吊到鄰居家的衣架上，差點引發火災，所幸火勢馬上就撲滅，沒有人員傷亡。

事後派出所警察接報後趕到現場，對這名爸爸指責教育了一番，爸爸也意識到自己教育過程中沒管理好自己的情緒，而且缺乏用火安全意識，之後也親自上門向受到驚嚇的居民賠禮道歉，並且寫下保證書，表示在今後的生活中，會嚴格管理自己情緒，理性和平教育兒子，不論在家中還是社區中，不點燃易燃物品，杜絕此類事情再度發生。

網友看到後也紛紛回應「這個心情太理解了，沒有比輔導孩子做作業更讓我暴怒的事情了，但這位爸爸，請冷靜！」、「知道為什麼00後都不願意結婚嘛？為什麼生育力低，這塊是很多父母的心病」、「這位家長隨手往下扔東西就是長期的一個壞習慣，燒本子是失控下的暴怒，都不可取」。

30多歲的爸爸，因為小孩不聽話，一氣之下燒了筆記本往下丟，差點釀大事。 圖／網易新聞
30多歲的爸爸，因為小孩不聽話，一氣之下燒了筆記本往下丟，差點釀大事。 圖／網易新聞

延伸閱讀

錢藏柴房 男煮飯燒掉60萬現金 幸運換回26萬

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

妙點子！高校助學子衝刺 廁紙印滿考研英語單詞

相關新聞

小四兒不寫作業！爸爸失控燒筆記本丟下樓 鄰居家遭殃了

不少家長怕小孩跟不上課程，會認真管理小孩的每日作業進度，日前上海有一個社區上演了驚險的一幕，有一位爸爸在輔導孩子功課的時候，因為情緒失控，一氣之下點燃了筆記本丟下樓，差點把鄰居的家燒了，樓下的居民也驚嚇，事後警方派出人員趕往現場，幸好沒有人員傷亡。

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

受新冠肺炎影響，許多學校都改以遠距教學的方式上課，而老師與學生們也多會透過網路進行交流。近日，一名紐約的華裔教授在微博分享離奇經歷，他表示，上個月一位中國大陸的留學生因車禍喪命...

妙點子！高校助學子衝刺 廁紙印滿考研英語單詞

距離2021年碩士研究生招生考試還有10天。在雲南工商學院圖書館和教學樓的衛生間裡，出現印有英語單詞的捲筒紙；學校用活潑...

男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

福建省福州市31歲男子江城路（化名）去年9月在媒人介紹下結識27歲女子林肖麗（化名），兩人大約在2個月後結婚；後來江男卻發現妻子的肚子上有一道神秘疤痕，遂懷疑對方曾懷孕，並因不滿妻子隱瞞而決定離婚，同時要求取回15萬元人民幣（約65萬新台幣）禮金。林女則坦承自己先前曾懷孕，但強調未有生過孩子，很希望丈夫能包容她的過去。

姊弟被狗咬姊沒打疫苗腦死 父否認重男輕女

近日，網傳杭州一對姊弟遭狗咬傷。男孩因及時注射狂犬病疫苗而沒有大礙，女孩曾向家長說也被犬所傷，但未被重視，最終因感染狂犬...

直播售假又一樁！ 錘子科技創辦人羅永浩致歉：羊毛衫賠3倍

直播售假又一樁！錘子科技創辦人羅永浩上個月在「交個朋友直播間」銷售了「皮爾卡丹」品牌的羊毛衫，有消費者在收到貨後懷疑衣服...

錢藏柴房 男煮飯燒掉60萬現金 幸運換回26萬

湖南邵陽一名58歲的周姓男子，近日在家中柴房燒火做飯時，不小心燒到存在柴裡好幾年的60萬元人民幣（約9.2萬美元），其中...

內蒙古負40度低溫赫見列車「被冰凍」 網嚇傻：是魔法攻擊？

中國內蒙古呼倫貝爾市13日出現攝氏零下43.6度極寒氣溫，當地居民寸步不離溫暖的屋內。誇張的是，當地一輛開往根河市的列車竟因此「被冰凍」，車門被厚厚雪霜給覆蓋，讓網友看了全嚇傻，「請問是魔法攻擊還是物理攻擊？」

2歲童手拿筷子跌倒插喉 醫生提醒家長要多注意

家有幼童真的要時刻留神，一不小心發生意外便後悔莫及！中國南京近日發生1宗恐怖家居意外，1名騎着兒童三輪車的2歲男童，以筷子插着蘋果進食時不慎跌倒，筷子直插入喉嚨，穿過頸椎的間隙，幾乎戳穿後頸皮膚，場面十分嚇人。男童送院後接受手術取出筷子，幸無傷及食道和氣管。醫生提醒家長勿讓兒童拿着尖銳物品奔跑或玩耍，以免發生意外。

晶瑩剔透！ 遼寧大連海邊現冰棱奇觀

12月14日，遼寧大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。受一股強冷空氣影響，大連市出現大風降溫天氣，氣溫驟降冰...

遊客鳳凰古城租衣被商家禁自拍 官方：個案將嚴厲打擊

湖南湘西出現霸王拍照條款。有遊客周日（13日）在鳳凰古城內遊玩時租了當地的少數民族服裝，欲拍照留念，租完後卻被告之不允許...

熱門新聞

傳中芯國際將針對EUV設備 與艾司摩爾談判

科技戰升級 中芯列美貿易黑名單

王毅正告美：不干涉台灣、涉港藏疆等內政

遭陌生男開房門孕婦嚇到「破羊水」抗議飯店橫躺大廳中央

疫情特殊期！男乘客突癱坐昏迷 白衣天使冒險人工呼吸搶救

「從小資到負債，怪自己太沉淪」 陸近半年輕人負債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。