小四兒不寫作業！爸爸失控燒筆記本丟下樓 鄰居家遭殃了

不少家長怕小孩跟不上課程，會認真管理小孩的每日作業進度，日前上海有一個社區上演了驚險的一幕，有一位爸爸在輔導孩子功課的時候，因為情緒失控，一氣之下點燃了筆記本丟下樓，差點把鄰居的家燒了，樓下的居民也驚嚇，事後警方派出人員趕往現場，幸好沒有人員傷亡。

根據陸媒「網易新聞」報導，這名30多歲的爸爸，14日晚上正在幫小學四年級的兒子輔導作業，結果兒子頑皮不聽管教，不寫作業，這時爸爸勃然大怒，直接拿起筆記本點燃，放在陽台外燃燒，之後又一氣之下把筆記本扔到樓下，沒想到室外風力大，筆記本又復燃，吊到鄰居家的衣架上，差點引發火災，所幸火勢馬上就撲滅，沒有人員傷亡。

事後派出所警察接報後趕到現場，對這名爸爸指責教育了一番，爸爸也意識到自己教育過程中沒管理好自己的情緒，而且缺乏用火安全意識，之後也親自上門向受到驚嚇的居民賠禮道歉，並且寫下保證書，表示在今後的生活中，會嚴格管理自己情緒，理性和平教育兒子，不論在家中還是社區中，不點燃易燃物品，杜絕此類事情再度發生。

網友看到後也紛紛回應「這個心情太理解了，沒有比輔導孩子做作業更讓我暴怒的事情了，但這位爸爸，請冷靜！」、「知道為什麼00後都不願意結婚嘛？為什麼生育力低，這塊是很多父母的心病」、「這位家長隨手往下扔東西就是長期的一個壞習慣，燒本子是失控下的暴怒，都不可取」。