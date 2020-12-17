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女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名陸籍女留學生11月中旬因車禍喪命，但教授卻持續收到她繳交的課堂作業，讓不少人嚇壞。示意圖／Ingimage
一名陸籍女留學生11月中旬因車禍喪命，但教授卻持續收到她繳交的課堂作業，讓不少人嚇壞。示意圖／Ingimage

新冠肺炎影響，許多學校都改以遠距教學的方式上課，而老師與學生們也多會透過網路進行交流。近日，一名紐約的華裔教授在微博分享離奇經歷，他表示，上個月一位中國大陸的留學生車禍喪命，沒想到該名學生去世後，卻仍按時繳交報告及作業，甚至還寄了電子郵件給其他任課老師，讓其他人都嚇壞了。

根據陸媒報導，該教授的班上有一名陸籍女留學生於今年11月中旬碰上死亡車禍，事後學校也寄出通知告知各位任課老師，而學校的老師們也為此難過了好一陣子。吊詭的是，該女學生離世後卻不忘「繳交作業」，許多教授都陸續收到她的來信，無論是隨堂測驗、期末報告或是加分作業，她全部都準時繳交，甚至還會以郵件聯繫其他課程的老師，讓學校的教授們都非常驚恐。

「我們有過郵件往來，她也經常來上我的Zoom課（不開鏡頭）」，該名華裔教授回憶起這名女學生表示，「我其實大概心裡明白是怎麼回事，但是也沒有採取其他行動」，但這件事很快就傳到學院的院長耳裡，隨後學校管理層也開始徹查「網課代管」的學生名單，並要求教授協助調查，整理相關的課程名單。

隨著疫情延燒，「網課代管」也在網路盛行，業者抓住機會開發市場，主打「幫助不自信的你」、「為你的學業保駕護航」等口號，吸引一些承受不了課業壓力或立場不堅定的學生們花錢找人「代替上課」、「代替交作業」，學生只要交出學校網站的帳號密碼，便能藉他人之手「保B爭A」。

「網課代管」已成為一條龍產業服務，該名華裔教授也無奈的表示，「我才知道疫情期間這短短幾個月，這種『網課代管』的產業鏈已經發展的及其完善」，坦言自己的心情相當複雜。

一名紐約的華裔教授在微博分享事情經過。圖／取自微博
一名紐約的華裔教授在微博分享事情經過。圖／取自微博

華裔 留學生 車禍 新冠肺炎

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