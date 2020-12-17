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男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

香港01 / 李福源／報導
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（微博影片截圖）
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（微博影片截圖）

福建省福州市31歲男子江城路（化名）去年9月在媒人介紹下結識27歲女子林肖麗（化名），兩人大約在2個月後結婚；後來江男卻發現妻子的肚子上有一道神秘疤痕，遂懷疑對方曾懷孕，並因不滿妻子隱瞞而決定離婚，同時要求取回15萬元人民幣（約65萬新台幣）禮金。林女則坦承自己先前曾懷孕，但強調未有生過孩子，很希望丈夫能包容她的過去。

江男與林女於去年11月結婚後共賦同居，當時他曾向林女送贈28.3萬元人民幣（約120萬新台幣）禮金；後來他在一次偶然機會下，發現妻子的肚子上有一道可疑的疤痕和明顯的妊娠紋，遂向妻子細問，惟對方卻支吾以對。及後江男改為向外母詢問緣由，起初外母稱自己並不清楚女兒的事，追問下才改口指該道疤痕是女兒患闌尾炎動手術而造成。江男無法接受解釋，認為外母與妻子均有事隱瞞，兩夫妻因此經常吵架，而他亦多次打算放棄這段婚姻。

林女後來坦承她先前曾經懷孕，不過並沒有生下孩子，「那時的自己年少無知，所以才一時衝動犯下了錯誤。」她又形容該段往事不值一提，「我覺得這個不是很好的事情，我就沒必要說。我以前對他（江男）很好的，為什麼他就不能寬容一點？這畢竟是過去的事。」

懷疑妻子曾訂婚

江男強調，妻子應該在結婚前坦白告知此事，加上對方一直不肯就隱瞞一事道歉，故令他耿耿於懷。此外，他亦曾從妻子的微信朋友圈上，看到對方曾在去年5月2日發文稱「祝自己美美的訂婚，狠狠的幸福」，因此懷疑對方曾經訂婚，不過林女就矢口否認。

經過商量後，兩夫妻最終決定分道揚鑣。江男說，鄰居的非議為他帶來巨大壓力，擔心其他人會在背後議論紛紛，所以只好提出離婚，且希望女方能退還至少15萬元禮金。

上海錦天城律師事務所的蔡思斌律師則表示，由於兩夫妻已結婚超過一年，且同居超過半年，男方要求女方退回禮金的訴求，在法律上得不到支持，強調即使女方向男方隱瞞曾經生育，當中亦只涉及道德問題，不構成退回禮金的法律條件。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 離婚

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