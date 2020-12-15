內蒙古負40度低溫赫見列車「被冰凍」 網嚇傻：是魔法攻擊？

中國內蒙古呼倫貝爾市13日出現攝氏零下43.6度極寒氣溫，當地居民寸步不離溫暖的屋內。誇張的是，當地一輛開往根河市的列車竟因此「被冰凍」，車門被厚厚雪霜給覆蓋，讓網友看了全嚇傻，「請問是魔法攻擊還是物理攻擊？」

根據陸媒《中新網》報導，內蒙古自治區氣象局指出，呼倫貝爾市13處監測站於12日20時至13日8時出現低於零下40度的極寒天氣，最低溫出現在根河市的烏力庫瑪，達到攝氏零下43.6度。

呼倫貝爾大興安嶺最北滿歸林區也出現了極寒天氣，這對當地熱力供應、設施農業生產和牧區牲畜保暖、交通運輸等產生較大影響。對此，當地居民表示，供暖部門啟用備用鍋爐並網供熱，以此保障居民住戶室內溫度。

當地氣溫極寒，上周六晚間9點，一輛由呼倫貝爾海拉爾區開往根河市的K7167次列車，更因為當地強降溫，車門被冰霜覆蓋。

許多網友見到連車門都被冰凍，不禁嚇傻，紛紛留言「這...室外還有人嗎？」、「這時候就不分魔法攻擊還是物理攻擊了吧」、「這出門就變冰塊了吧」、「零下40幾度...極寒天氣之下，那邊有居民嗎？都不出門了吧」。其中有一名當地網友就在下方留言回應，「統一回覆，能出門，能活著，有很多人，謝謝」。