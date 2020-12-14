2歲童手拿筷子跌倒 「直接插穿喉嚨」後頸凸一大塊

家有幼童真的要時刻留神，一不小心發生意外便後悔莫及！中國大陸近日發生1宗恐怖家居意外，1名騎着兒童三輪車的2歲男童，以筷子插着蘋果進食時不慎跌倒，筷子直插入喉嚨，穿過頸椎的間隙，幾乎戳穿後頸皮膚，場面十分嚇人。男童送院後接受手術取出筷子，幸無傷及食道和氣管。醫生提醒家長勿讓兒童拿着尖銳物品奔跑或玩耍，以免發生意外。

事發上月29日下午，中國江蘇淮安1名婦人切蘋果給2歲9個大的孫兒林林（化名）吃，為免弄髒雙手及方便進食，便用筷子插住蘋果遞給林林。婦人後來入屋取東西，林林則拿着蘋果騎兒童三輪車邊食邊玩。

婦人取物件期間，突然聽到林林大哭，原來他騎三輪車時翻倒，不慎從車上跌下。林林的媽媽憶述事發情況，指「聽見哭聲，奶奶趕緊跑過去，瞬間就嚇傻了」。婦人跑出屋外時，驚見插着蘋果的筷子整支插進林林的喉嚨，貫穿了後頸，更幾乎戳穿後頸皮膚。

家人即時帶林林到醫院求醫，經過斷層掃瞄及X光檢查後，醫生發現長約20多厘米的筷子從林林的口腔經過咽部後壁，通過頸椎2、3間隙，一直向插到後頸，「從側面就能看到貫穿了整個脖子」。幸運的是，醫生指筷子並無傷及林林的食道及氣管，但也擔心手術過程會對頸椎動脈和頸神經造成損傷。

最終醫生順利為林林取出筷子，直指他非常幸運，手術過程中沒有出現出血情況。而林林口腔的傷口縫合後，留醫個多星期亦已轉回普通病房，並能恢復正常飲食。

醫生提醒家長，當子女玩耍及奔跑時，不應讓他們拿着尖銳的物件，以免發生意外。一旦子女頭部不慎插入異物，無論傷口的大小或深淺如何，家長也不應自行拔除，並應立即帶子女往就近的醫院求醫。

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文章授權轉載自《香港01》