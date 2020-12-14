快訊

估損失16億！緯創印度廠暴動 傳數千隻iPhone被搶劫

我們這樣的共諜：英國間諜小說大師勒卡雷逝世的「冷戰傳奇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流浪伯伯用手繪紙幣買麵 暖心老闆夫婦照樣給食物7年不揭穿：應該的

香港01 / 撰文：安祖娜
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（片段截圖）
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（片段截圖）

小小舉動也能造福別人！浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，暖心老闆明白伯伯的處境，當作平常交易照樣給伯伯食物，7年來風雨不改。事件曝光後網民也大讚老闆夫婦的善舉，而他們則謙虛表示照顧流浪伯伯是份內事。

浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，老闆明白其處境，都會當取了真鈔般向他提供食物，事件曝光後網民大讚老闆夫婦的善舉。（片段截圖）
浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，老闆明白其處境，都會當取了真鈔般向他提供食物，事件曝光後網民大讚老闆夫婦的善舉。（片段截圖）

這條好人好事的短片上周於內地網絡瘋傳，拍攝地點是內地浙江溫州，1名衣衫襤褸的流浪伯伯到當地1間麵店買食物，可見伯伯取麵時將鈔票交予老闆，原以為那是小店的日常，但看真一點，原來伯伯所付的紙鈔竟是人手繪製的，大小與紙幣相似的白紙上，以顏色筆畫上數字及仔細的圖案，與人民幣外觀截然不同。

雖然伯伯交付的並非真鈔，但老闆娘卻不以為然，甚至沒半點驚訝，熟練地將食物遞給伯伯，而他收下食物亦滿足地離開。麵店東主夫婦接受訪問時表示，片中的流浪伯伯其實是他們的「忠實顧客」，每日也會到他們的店買麵，風雨不改至今已有7年，甚至他們2次搬店，伯伯也有辦法得知，首天開張便到店「光顧」。

無論伯伯帶真錢或手繪紙幣，老闆夫婦都會照樣給他食物。（影片截圖）
無論伯伯帶真錢或手繪紙幣，老闆夫婦都會照樣給他食物。（影片截圖）

老闆說，每逢伯伯1沒錢，便會以手繪的紙鈔買麵，「不管他有沒有錢，我老婆都給他東西吃，照顧一下流浪老人是我們應該的」。他續指，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的，甚至寫有「中國人民銀行」幾個大字，讓他們認為「流浪漢看起來是有文化的，他應該也是個有故事的人」，因此一直以來也沒有揭穿伯伯，甚至每次也笑着收下「鈔票」。

事件曝光後，不少網民也大讚麵店老闆夫婦「積德行善必有好報」、「老闆夫妻都是好人」、「施捨吃食，不是要錢就行」。不過也有網民另有看法，認為伯伯1不應以這方法依賴他人生活，「這不是善良，你反而害了他，自然界優勝劣汰，他有手有腳卻不工作」。

老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（片段截圖）
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（片段截圖）

延伸閱讀：

聖誕節2020｜疫情下將愛傳出去　佳節送暖做義工撳個掣都幫到人

台灣最美風景│外籍男跌銀包　熱心男奇招尋人　拒收酬勞交還即走

文章授權轉載自《香港01》

中國人民銀行 手繪 有故事 人民幣

相關新聞

流浪伯伯用手繪紙幣買麵 暖心老闆夫婦照樣給食物7年不揭穿：應該的

小小舉動也能造福別人！浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，暖心老闆明白伯伯的處境，當作平常交易照樣給伯伯食物，7年來風雨不改。事件曝光後網民也大讚老闆夫婦的善舉，而他們則謙虛表示照顧流浪伯伯是份內事。

河南女教師招聘成績第一 卻因懷孕未胸透被拒招

河南新鄉的許女士，在報考教師招聘時，其成績在報告職位為第一名。但她隨後參加體檢時因懷孕未作胸透（胸部X光），被以「在規定...

徹夜未歸遭父親當街扯髮暴打 少女哭喊求救路人冷眼旁觀

當街掌摑女生，更想扯去她的衣服，說對方是女兒就可以當沒事發生？日前，微博傳出一段廣東街頭男子暴打女生的影片，女孩被掌摑兼扯頭髮遊街，更不停被扯衣服。事後證實二人是父女關係，因女兒夜不歸宿，父親一氣下大打出手，當局已對男子進行教育。不過，網友質疑這名爸爸竟然當街脫女兒衣服，懷疑女生在家裡根本不安全，有必要深入調查，而更令人痛心的是，小女孩一直在喊救我救我，旁邊的路人卻無動於衷。

糊弄學走紅 拯救「社恐」神器？ 每天16萬人分享心得

前段時間，「凡爾賽文學」、「打工人」梗席捲網路，最近「什麼是糊弄學？」、「這是個好問題。」這個「糊弄學」經典對話術，接棒...

上千萬人排隊！共享單車退押金 要等988年

共享單車至今有一千多萬用戶的押金未退，根據「小黃車」App的協議，消費者只能申請仲裁，而要仲裁，最少得先交6100元。一位清華大學法學院學...

6歲男童擅闖廁所嚇到她 反遭惡媽辱罵：就你矜貴怕被看！

北京市亦莊區一名張姓女子周三（9日）與男友前往餐廳用膳，後來竟然在上廁所期間遭一名6歲男童故意推門闖入，男童不僅未有道歉，反而向她做鬼臉；及後她與男友一起向男童母親理論，結果竟遭對方破口大罵：「你這麼大個女的了，還怕看！你是比人多長了一個嗎？就你矜貴怕被看！」其囂張態度引起網民不滿。

為證明男友真心 女自導自演找友人綁架自己

近日，四川南充一名女子為了驗證男友是否真心待自己，便與朋友自導自演了一場「劫匪戲」。女子讓朋友將自己綁在偏僻山地的一棵樹上，並讓朋友扮成劫匪向男友索要贖金。

寧波男收到50個快遞 打開全是「假」名表

浙江寧波一位婁先生日前無緣無故收到50多個快遞，打開一看都是勞力士、萬國、浪琴等名表，但是做工十分粗糙，看起來是假貨，嚇...

合肥6旬失獨婦拚死生下雙胞胎 「孩子只養到14歲」

安徽一名婦人59歲時獨生女兒死了，她60歲時拚死生下一對雙胞胎，接下來老伴卻中風了，她決定，只養孩子到14歲。

重慶居民樓驚現3層樓高無頭古佛 官方：開鑿年代不詳待鑑定

重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數米高的無頭巨佛，引起內地網民關注。南岸區政府新聞辦周三（9日）表示，南坪古佛開鑿年代不詳，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該佛像列為未定級不可移動文物。南岸區文物管理所工作人員稱，將請專業的鑑定師和文物專家鑑定古佛。

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

近日，在浙江杭州，兩名青年小李與小王因電動腳踏車充電問題發生肢體衝突，受傷的小王報警處理。經過當地警方的協調，小李同意向小王賠付2700元人民幣（約11663元新台幣）的醫藥費。但賠付當日，小李專門去銀行換了3箱的硬幣給小王，無奈的小王只好再次報警。當地警方表示：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

欠錢不還？陸科技老闆又被限制消費 網：「真還傳2」要來了

天眼查顯示，北京錘子數碼科技有限公司近日新增一則被限制消費信息，該限制消費令案號為（2020）津0103執4190號，立...

熱門新聞

18歲孫女和男友盜領嬤逾100萬養老金 抓到後無悔意：去告吧

中國聯通客服貼文引蔣介石「剿共」名言 陸網友齊轟

陸網路巨頭搶菜販生意遭投訴 供應商怒了不供貨

陸媒：推特「雙標」砍南京大屠殺貼文 稱「無端血腥」

只因第二胎仍生女婆婆老公當場走人 獨留2歲女留醫院等母

張汝京站台也沒效？傳廣州海芯12吋晶圓廠停擺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。