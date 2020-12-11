徹夜未歸遭父親當街扯髮暴打 少女哭喊求救路人冷眼旁觀

當街掌摑女生，更想扯去她的衣服，說對方是女兒就可以當沒事發生？日前，微博傳出一段廣東街頭男子暴打女生的影片，女孩被掌摑兼扯頭髮遊街，更不停被扯衣服。事後證實二人是父女關係，因女兒夜不歸宿，父親一氣下大打出手，當局已對男子進行教育。不過，網友質疑這名爸爸竟然當街脫女兒衣服，懷疑女生在家裡根本不安全，有必要深入調查，而更令人痛心的是，小女孩一直在喊救我救我，旁邊的路人卻無動於衷。

影片攝於12月6日廣東河源，男子扯着女生的頭髮逼令她前行，其間不停大力拉扯，女生表情痛苦，之後男子突然扯住女生衣服，並將她摔坐在地上，接著男子伸手想扯去她的衣服，女生不停掙扎求救。鏡頭一轉，女生坐在地上，上衣被脫去一半，頭髮仍被扯着，旁邊不停有路人走過，但無人伸出援手。

影片在網上引起爭議，有圍觀者向媒體透露，兩人是父女，因為女兒在外過夜整晚沒回家，父親因為太生氣，所以才當街出手打她。廣東共青團也表示，團省委、團河源市委已介入事件，當地公安等單位已成立處理小組，查核這宗事件。

據了解，網傳情況屬實，張姓男子和少女為父女，當天張父剛好撞見徹夜未歸的女兒，一怒之下「毆打管教」，小組已對張男進行法制教育，並為張同學提供心理輔導，及聯繫她就讀的學校跟進事件。廣東共青團續指，現時正審視事件的侵權程度，必要時會向她提供法律授助。

然而，事件仍引起網友爭論，認為這個父親明顯有暴力傾向，更令人擔心的是他竟然當街脫女兒衣服，「好像撕脫衣服還解內衣扣，沒有錯」，質疑他可能還有其他罪行，「夜不歸宿終究是有原因的，家裡安全嗎？」。

延伸閱讀：

日本藥妝店口罩告示惹熱議 揭顧客為買口罩勁出蠱惑

戴口罩被批濫用資源 美國歌手Lizzo一張相霸氣反擊

文章授權轉載自《香港01》