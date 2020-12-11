6歲男童擅闖廁所嚇到她 反遭惡媽辱罵：就你矜貴怕被看！

北京市亦莊區一名張姓女子周三（9日）與男友前往餐廳用膳，後來竟然在上廁所期間遭一名6歲男童故意推門闖入，男童不僅未有道歉，反而向她做鬼臉；及後她與男友一起向男童母親理論，結果竟遭對方破口大罵：「你這麼大個女的了，還怕看！你是比人多長了一個嗎？就你矜貴怕被看！」其囂張態度引起網民不滿。

張女在網上發文憶述，當日她與男友到餐廳吃飯，留意到有兩個小孩特別大聲吵鬧，不斷推拉把玩一部輪椅，但家長坐着吃飯未有理會；她點完菜後到2樓廁所，「衛生間一共有兩個，不分男女，兩個都沒人。我進去一個後，把門鎖了，但是感覺到門鎖有點鬆。」

不久後張女聽到廁所外有男童問：「有人嗎？」於是她大聲回答：「有人！」由於她以為門已經鎖好，因此完全沒有防備，豈料兩秒後廁所門突然被打開，看到先前在吵鬧的兩名孩子，其中一名男童更瞪大眼睛，露出惡作劇般的詭笑，絲毫沒有歉疚或驚訝的表情。

當時張女被嚇得不知所措，「但是那個開門的孩子就站在那，一點也沒有把門再關上的意思」，因此感到被侵犯，遂大聲呵斥該男童，並將廁所門關上。返回座位後，張女向男友投訴，男友憤怒走去質問男童：「你有沒有開廁所門，為甚麼不去沒人的廁所而是開有人的門，為甚麼誤開了門以後不把門關上？」豈料男童母親竟站起來將男童擋在身後，凶狠地罵道：「你跟一個6歲孩子較甚麼勁？怎麼那麼多事啊你！就你是老娘們你比別人多長一個，就你矜貴怕被看！」

「那一刻覺得生活太魔幻」

張女形容自己被當場「被氣哭了」，「但那一刻我覺得生活太魔幻，原來這種家長是真實存在的，也難怪會教出這樣的孩子。雖然一個6歲的小男孩可能沒有性觀念，但最起碼家長應該明辨是非吧。」

張女男友事後表示，公開片段是希望讓更多人知道男童母親行為是錯的，強調當時他與女友均沒有過激言語。餐廳負責人則透露，雙方其實都是長期顧客，男童母親起初曾向張女道歉，惟後來不知何故發生爭吵，經調解後最終各自離去。

網民批評男童母親行為惡劣，留言稱「你家不怕看，脫光了上大街去，6歲小孩不教育還有理了？」、「6歲孩子真的不小了，再不好好教育就成小流氓了」、「果然父母是孩子最好的老師，有這種家長教出這種孩子，就不奇怪了」、「看來這孩子媽比較大方，下次上廁所可否觀摩一下」。

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文章授權轉載自《香港01》