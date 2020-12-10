重慶居民樓驚現3層樓高無頭古佛 官方：開鑿年代不詳待鑑定
重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數米高的無頭巨佛，引起內地網民關注。南岸區政府新聞辦周三（9日）表示，南坪古佛開鑿年代不詳，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該佛像列為未定級不可移動文物。南岸區文物管理所工作人員稱，將請專業的鑑定師和文物專家鑑定古佛。
由圖片可見，該無頭佛像整體呈坐姿，約3層樓高，其腹部紋刻清晰可見，雙手捧圓石於胸前，但手腕處有損壞缺失。
據南岸區文物管理部門提供的《關於南坪古佛有關情況的報告》，提到南坪古佛具體開鑿年代不詳，還有待考證。南坪古佛的管理責任單位為南坪街道辦事處，南岸區人民政府已與其簽訂2020年文物安全責任書。
報告指出，南坪古佛緊鄰老舊居民小區，又位於懸崖邊，周邊環境較為複雜，人員不易到達，通過此次石窟寺專項調查，發現其周圍確有大量枯樹葉及部分生活垃圾，清理難度較大。同時存在岩石風化、滲水、基座岩土不穩等問題。
近期要求南坪街道加強石佛日常管理，並向市文物局申報石窟寺搶救保護項目，希望獲得行業指導及專項資金。
南岸區政府新聞辦指出，南坪古佛造像鑿造於南坪正街山崖石壁上，佛像頭部曾於1950年左右被破壞，其餘部位完好，佛像旁有民國年間所建雷祖殿，1987年被拆毀。重慶市直轄前，該佛像曾被列為區級文物保護單位，直轄後被列為未定級不可移動文物。
延伸閱讀：
中國尋回68件橫跨春秋戰國至清代文物 因盜掘走私流失英國25年
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言