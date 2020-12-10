快訊

墜地成一團火球！SpaceX「星艦」火箭落地爆炸 馬斯克說明原因

竹北劫囚案／通緝犯竟未戴手銬 女友策畫前後換乘3車逃逸

重慶居民樓驚現3層樓高無頭古佛 官方：開鑿年代不詳待鑑定

香港01 / 林芷瑩／報導
古佛清理前雜草叢生，周圍滿布垃圾。（網路圖片）
古佛清理前雜草叢生，周圍滿布垃圾。（網路圖片）

重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數米高的無頭巨佛，引起內地網民關注。南岸區政府新聞辦周三（9日）表示，南坪古佛開鑿年代不詳，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該佛像列為未定級不可移動文物。南岸區文物管理所工作人員稱，將請專業的鑑定師和文物專家鑑定古佛。

由圖片可見，該無頭佛像整體呈坐姿，約3層樓高，其腹部紋刻清晰可見，雙手捧圓石於胸前，但手腕處有損壞缺失。

據南岸區文物管理部門提供的《關於南坪古佛有關情況的報告》，提到南坪古佛具體開鑿年代不詳，還有待考證。南坪古佛的管理責任單位為南坪街道辦事處，南岸區人民政府已與其簽訂2020年文物安全責任書。

報告指出，南坪古佛緊鄰老舊居民小區，又位於懸崖邊，周邊環境較為複雜，人員不易到達，通過此次石窟寺專項調查，發現其周圍確有大量枯樹葉及部分生活垃圾，清理難度較大。同時存在岩石風化、滲水、基座岩土不穩等問題。

古佛清理前雜草叢生，周圍滿布垃圾。（網路圖片）
古佛清理前雜草叢生，周圍滿布垃圾。（網路圖片）

近期要求南坪街道加強石佛日常管理，並向市文物局申報石窟寺搶救保護項目，希望獲得行業指導及專項資金。

南岸區政府新聞辦指出，南坪古佛造像鑿造於南坪正街山崖石壁上，佛像頭部曾於1950年左右被破壞，其餘部位完好，佛像旁有民國年間所建雷祖殿，1987年被拆毀。重慶市直轄前，該佛像曾被列為區級文物保護單位，直轄後被列為未定級不可移動文物。

延伸閱讀：

中國尋回68件橫跨春秋戰國至清代文物　因盜掘走私流失英國25年

甘肅修路毀晚唐時期古墓　施工方3人被採取刑事強制措施

文章授權轉載自《香港01》

文物 古蹟

延伸閱讀

只有上面3顆是好的！她逛老街買到整袋爛芭樂 網嘆：觀光區套路

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

日友人稱台灣好「髒」他無語反駁 網認了：他說的是事實

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

相關新聞

重慶居民樓驚現3層樓高無頭古佛 官方：開鑿年代不詳待鑑定

重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數米高的無頭巨佛，引起內地網民關注。南岸區政府新聞辦周三（9日）表示，南坪古佛開鑿年代不詳，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該佛像列為未定級不可移動文物。南岸區文物管理所工作人員稱，將請專業的鑑定師和文物專家鑑定古佛。

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

近日，在浙江杭州，兩名青年小李與小王因電動腳踏車充電問題發生肢體衝突，受傷的小王報警處理。經過當地警方的協調，小李同意向小王賠付2700元人民幣（約11663元新台幣）的醫藥費。但賠付當日，小李專門去銀行換了3箱的硬幣給小王，無奈的小王只好再次報警。當地警方表示：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

欠錢不還？陸科技老闆又被限制消費 網：「真還傳2」要來了

天眼查顯示，北京錘子數碼科技有限公司近日新增一則被限制消費信息，該限制消費令案號為（2020）津0103執4190號，立...

連帶受罪！2租客屋內從事色情交易 竟害整棟樓住戶斷水3個月

租客違規竟讓整棟樓的住戶連坐一起受罰！中國大陸廣東兩名女性租客被爆出在租屋處從事違法的色情交易，當地的村委會接獲消息後，便依照村規給予懲罰...

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

大陸貴州發生「驢友」（自助旅行者）擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，這15名驢友已被尋獲，當天上午，貴州洞穴協...

說出暗號送免費牛肉麵 北京德順齋愛心傳承獲讚揚

北京市朝陽區三元橋附近的小吃店德順齋，最近貼出一張告示，溫暖了很多人。原來老闆落難時曾獲得別人幫助，老闆馬某表示，有此助...

港媽賣女兒「面試成功」連身裙 開價1800元：百戰百勝戰衣

協助子女入到好學校是不少家長奮鬥數年、不惜花費大筆金錢準備的目標，有香港媽媽早前就以「女兒面試成功」作賣點，出售女兒曾穿著參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」，稱買家即使不穿也可買回去當「買luck（運氣）」。

爬樓梯、跳繩難不「倒」 他靠倒立拿下4個世界紀錄

真有人用手走路！一名男子在人行道上倒立行走的視頻近日在網路上瘋傳，影片中的男子其實是四川蓬安的一名體育老師，同時也是一位...

業績未達標被罰跪爬 KTV員工：兄弟同心其利斷金 不覺人格受辱

吉林省遼源市一間卡拉OK因為上月業績不達標，上周三（2日）10多名員工在店長帶領下沿着牆邊跪地爬行，期間高喊口號「兄弟同心，其利斷金」；有被罰的員工受訪時更表示不覺得人格受侮辱，「不然就不會爬了」。

女婿家拆遷獲6475萬 岳母覬覦鉅款逼離婚…真被休了！

廣東一男子老家房子拆遷，可以得到1500萬人民幣（折合約新台幣6475萬元）的拆遷款，男子得知後高興地同妻子說了這事；沒想到妻...

熱門新聞

劉結一：沒有大陸帶動 台灣今年經濟難以維持正增長

56歲大媽「不想再為大家幹活」 自駕遊5千公里爆紅

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

中國經濟學家公開呼籲：讓多元表達 不要什麼網址都打不開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。