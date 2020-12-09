快訊

陳子璇曝與高國華婚變主因 認感情無法挽回崩潰大哭

兩人出現副作用！英國警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

香港01 / 撰文／孫盛然
杭州男子換了３大箱人民幣作賠償金，整人不成，只能默默在派出所通宵數錢。圖擷自網路。
杭州男子換了３大箱人民幣作賠償金，整人不成，只能默默在派出所通宵數錢。圖擷自網路。

近日，在浙江杭州，兩名青年小李與小王因電動腳踏車充電問題發生肢體衝突，受傷的小王報警處理。經過當地警方的協調，小李同意向小王賠付2700元人民幣（約11663元新台幣）的醫藥費。但賠付當日，小李專門去銀行換了3箱的硬幣給小王，無奈的小王只好再次報警。當地警方表示：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

據了解，小李與小王為同事關係。11月中旬，兩人因電動腳踏車的充電問題發生爭執，兩人大打出手。小李咬傷小王的手指，並用電動腳踏車的U型鎖打了小王的背部。小王報警後，經過警方的調解，小李同意向小王賠償2700元的醫藥費，但表示要到月底發薪水後才可以支付。

小李與小黃兩人因電動腳踏車充電問題起肢體衝突，後經派出所調解賠償。圖擷自網路。
小李與小黃兩人因電動腳踏車充電問題起肢體衝突，後經派出所調解賠償。圖擷自網路。

到了11月底的「約定日」，小李越想越不服氣，「憑什麼要賠他錢」，於是想要惡整小王，故意到銀行換了3大箱的人民幣。收到「賠償金」後的小王表示對方分明是故意為之，「我也不知道這錢夠不夠2700元啊」，於是則再一次報警處理。

兩人到了當地派出所後，警方勸說小李：「既然要賠錢，肯定要清點清楚，你這樣很難算，還不如支付寶轉賬給他」。此時的小李依舊堅稱：「我手機裡沒錢」。為了核對數目，小李便開啟了數硬幣模式，從當晚8時左右一直數到翌日凌晨5時。結果發現這些硬幣合共2000元，還差700元（約3023元新台幣）。最終，疲憊不堪的小李乾脆地用手機轉賬補齊了700元「欠款」。

當地警方表示，小李這種行為，既不利己也不利他人，是典型的報復心理。有了報復心理，自然也就會有報復行為。若小李能學會換位思考，就能少很多事了。

延伸閱讀：

香港哪種硬幣數量最多？ 文中分析流通量轉變

赴約宵夜卻「被迫吃霸王餐」 雲南女如廁後發現友人一走了之

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸男拿3大箱硬幣付賠償金 害自己派出所內通宵數錢

近日，在浙江杭州，兩名青年小李與小王因電動腳踏車充電問題發生肢體衝突，受傷的小王報警處理。經過當地警方的協調，小李同意向小王賠付2700元人民幣（約11663元新台幣）的醫藥費。但賠付當日，小李專門去銀行換了3箱的硬幣給小王，無奈的小王只好再次報警。當地警方表示：「箱子打開的一瞬間驚呆了，很少遇到這麼奇葩的事」。

欠錢不還？陸科技老闆又被限制消費 網：「真還傳2」要來了

天眼查顯示，北京錘子數碼科技有限公司近日新增一則被限制消費信息，該限制消費令案號為（2020）津0103執4190號，立...

連帶受罪！2租客屋內從事色情交易 竟害整棟樓住戶斷水3個月

租客違規竟讓整棟樓的住戶連坐一起受罰！中國大陸廣東兩名女性租客被爆出在租屋處從事違法的色情交易，當地的村委會接獲消息後，便依照村規給予懲罰...

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

大陸貴州發生「驢友」（自助旅行者）擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，這15名驢友已被尋獲，當天上午，貴州洞穴協...

說出暗號送免費牛肉麵 北京德順齋愛心傳承獲讚揚

北京市朝陽區三元橋附近的小吃店德順齋，最近貼出一張告示，溫暖了很多人。原來老闆落難時曾獲得別人幫助，老闆馬某表示，有此助...

港媽賣女兒「面試成功」連身裙 開價1800元：百戰百勝戰衣

協助子女入到好學校是不少家長奮鬥數年、不惜花費大筆金錢準備的目標，有香港媽媽早前就以「女兒面試成功」作賣點，出售女兒曾穿著參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」，稱買家即使不穿也可買回去當「買luck（運氣）」。

爬樓梯、跳繩難不「倒」 他靠倒立拿下4個世界紀錄

真有人用手走路！一名男子在人行道上倒立行走的視頻近日在網路上瘋傳，影片中的男子其實是四川蓬安的一名體育老師，同時也是一位...

業績未達標被罰跪爬 KTV員工：兄弟同心其利斷金 不覺人格受辱

吉林省遼源市一間卡拉OK因為上月業績不達標，上周三（2日）10多名員工在店長帶領下沿着牆邊跪地爬行，期間高喊口號「兄弟同心，其利斷金」；有被罰的員工受訪時更表示不覺得人格受侮辱，「不然就不會爬了」。

女婿家拆遷獲6475萬 岳母覬覦鉅款逼離婚…真被休了！

廣東一男子老家房子拆遷，可以得到1500萬人民幣（折合約新台幣6475萬元）的拆遷款，男子得知後高興地同妻子說了這事；沒想到妻...

熱門新聞

劉結一：沒有大陸帶動 台灣今年經濟難以維持正增長

56歲大媽「不想再為大家幹活」 自駕遊5千公里爆紅

陸鐵礦石漲價 鋼鐵業虧損恐擴大

全球城市競爭力報告：北京、香港、上海居前10強

上海二手房交易 創四年新高

車用晶片恐斷供 中國車企明年首季面臨生產中斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。