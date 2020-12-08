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連帶受罪！2租客屋內從事色情交易 竟害整棟樓住戶斷水3個月

聯合新聞網 / 綜合報導
兩名女子因在租屋處從事違法的色情交易，連帶拖累所有住戶，被迫接受停水三個月的懲罰。示意圖／Ingimage
兩名女子因在租屋處從事違法的色情交易，連帶拖累所有住戶，被迫接受停水三個月的懲罰。示意圖／Ingimage

租客違規竟讓整棟樓的住戶連坐一起受罰！大陸廣東兩名女性租客被爆出在租屋處從事違法的色情交易，當地的村委會接獲消息後，便依照村規給予懲罰，直接斷了該棟樓的水源，讓6層樓的住戶在接下來的三個月都無水可用，如此嚴厲的懲罰方式也引發各界討論。

根據大陸媒體報導，事件發生在大陸廣東，當地的派出所接獲消息得知，有兩名女性租客在今年11月於租屋處從事拉客招嫖、賣淫嫖娼的行為，因而按照當地的村規，對該棟大樓處以「停水三個月」的懲罰，但罰則並非只由這兩名女性承擔，而是以連帶受罪的方式，讓整棟樓的所有住戶一起受罰，未來的三個月內都要一同過著「無水生活」。

當地住戶指出，該棟樓的房東皆為同一人，由於房東收錢後都不管事，造成當地的衛生及治安出現漏洞，居民為了要讓房東現身，才會在2019年通過停水的村規，希望藉此逼迫房東出面。然而停水的懲罰下達後，卻也造成部分民眾反彈，因而將此事訴諸媒體。

報導中提到，類似的停水案件已不是第一次，以前也有被罰過停水一個星期左右的記錄。而另一名歐姓男村民受訪時也提到，他在當地開設了一間撞球店，但因被附近住戶投訴「夜間擾民」，儘管歐男事後向派出所強調自己晚間10點半後一定會歇業，但仍被處以停水一天的懲罰。

一人犯錯卻由整棟樓連坐受罰的制度也引發各界討論，且因當地住戶反彈過大，該棟樓也緊急做出回應，已於7日恢復供水作業。

村委會貼出停水三個月的懲罰公告，引發當地住戶反彈。圖／新京報（網路截圖）
村委會貼出停水三個月的懲罰公告，引發當地住戶反彈。圖／新京報（網路截圖）

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