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港媽賣女兒「面試成功」連身裙 開價1800元：百戰百勝戰衣

香港01 / 安祖娜
香港媽媽將女兒面試傳統名校的「戰衣」放上網拍網站出售。圖擷自網拍網站。
香港媽媽將女兒面試傳統名校的「戰衣」放上網拍網站出售。圖擷自網拍網站。

協助子女入到好學校是不少家長奮鬥數年、不惜花費大筆金錢準備的目標，有香港媽媽早前就以「女兒面試成功」作賣點，出售女兒曾穿著參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」，稱買家即使不穿也可買回去當「買luck（運氣）」。

該名港媽早前於二手拍賣平台出售兩條女童連身裙，分別為粉色碎花款式及黑色淨色款式，雖然不算特別，但賣點並非裙子設計，而是兩條裙子是女兒曾穿著參加傳統名校拔萃女小學面試，並且成功獲得錄取的「戰績」，兩件兒童連身裙開價500元港幣（約台幣1800元）。

產品介紹中，港媽形容兩條連身裙為「百戰百勝的戰衣」，指女兒首輪面試穿著碎花裙，次輪面試則穿黑色裙。港媽更指裙子買回去不穿著也有用途，直言家長可當「買luck（運氣）」，因女兒穿上兩裙後「拿到非常多offer（取錄機會）」，猶如將裙子變成吉祥物出售。

香港01記者7日於涉事拍賣平台以相同關鍵字搜尋商品，未發現相關產品，無法得知該產品已被成功出售或是賣家自行刪除產品。售裙貼文發出後即引來網友關注，不少人批評涉事港媽「這樣賺錢都想的到」、「成功可能不在那條裙，而是在你女兒」、「居然市儈到連自己個女兒的條裙都賣，跟賣女有何分別？」。更多網友則指出港媽的貼文容易被不法之徒有機可乘，「不怕友變態佬買下這條女裙嗎？還是說媽媽根本不介意」。

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文章授權轉載自《香港01》

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