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業績未達標被罰跪爬 KTV員工：兄弟同心其利斷金 不覺人格受辱

香港01 / 撰文：李福源

吉林省遼源市一間卡拉OK因為上月業績不達標，上周三（2日）10多名員工在店長帶領下沿着牆邊跪地爬行，期間高喊口號「兄弟同心，其利斷金」；有被罰的員工受訪時更表示不覺得人格受侮辱，「不然就不會爬了」。

當日10多名身穿黑色襯衫員工集體在大堂沿着牆邊低頭跪地爬行，仿佛一條「人形蜈蚣」，並高喊：「兄弟同心，其利斷金！」。有媒體上周五（4日）找到當中員工求證，對方表示，有關片段是內部員工拍攝的，因為「那個位置應該沒有顧客看到」，而公司是首次用這種方式懲罰員工，當時店內無顧客，「業績和目標是上個月初定好的，領導帶頭爬的，最前面是店長，之後是三個經理。被罰員工比較接受，不覺得侮辱人格，不然就不會爬了。」

不少網民批評這種懲罰方式太侮辱人，「侮辱式的企業文化實在太可怕了，都不把自己的員工當人對待」、「這事兒辦的挺丟人」、「男人跪天跪地跪父母，膝下有黃金」。

內地不時傳出員工因業績未達標而被罰，2019年8月，貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣一間建材公司罰業績未達標員工生吃泥鰍和飲雞血；今年6月，貴州畢節一間裝修公司竟要求業績未達標的員工吃蚯蚓和吞活泥鰍；到了9月，湖南長沙有商貿公司5名男員工因業績不理想而被罰大街上裸跑。

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文章授權轉載自香港01》

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