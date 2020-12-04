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猛男火鍋店爆紅！店員裸身穿圍裙爆肌上菜 網友：想原地結婚
火鍋暖身，猛男暖心，冬天兩樣加起來是什麼感覺呢！近日西安一家猛男火鍋店爆紅，成為打卡熱點，最大特色是店員全都是爆肌猛男，只用一條小圍裙遮住上半身，所以店內絕大多數客人都是女生，而且服務甚佳有求必應，基本的傳菜之外，還會幫助下食材，配合拍照甚至可以摸肌肉，網友大嘆「這風氣太壞了……請問地址」、「想原地結婚」。
入冬吃火鍋才是王道，中國大陸一間猛男火鍋在微博引來熱議，吸引很多人朝聖。店內主打「高顏值、好身材小哥哥」，由小鮮肉捧上鮮肉，故客人大多數都是女生，一晚同場可能只有幾名男顧客。一整排男店員上身只掛住一條圍裙，雖然是肉販造型，但「內在」換成了爆肌鮮肉，即使口罩和小圍裙擋住「廬山真面目」，但已足夠誘人。
店員都知道店舖賣點，故在店內會不時自己擺POSE，見到有人舉起手機，自動自覺展示堅實臂膀。店紅自然吸引網紅探店，要摸肌肉侍應也有求必應，問他可不可以摸胸肌竟然會反問「是你摸還是我摸」，倒酒一樣可以，亦可以要求合照，更會配合顧客要求，例如抱起。猛男火鍋店客似雲來，長期排隊，到底是火鍋好吃，還是猛男好看，實在不得而知！
店內的上菜方式都非常特別，明明只有幾碟，都要男侍應排住隊出來，每人最多拿一、兩碟，相信是製造視覺效果，客人還可以要求猛男幫手下蝦滑之類，被網友形容是「女生的天堂」。
由於店員fit爆身材就像健身教練，而疫情期間有些行業很難捱下去，例如健身房也難以營運，有網友猜測這些男侍應可能真的是健身教練，只是受疫情影響而暫時轉行維生。
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文章授權轉載自《香港01》
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