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9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

香港01 / 李納德／報導
福建1名9歲女童向家人表示「看見死去的人」，家人以為她撞邪，女童到上海兒童醫院就醫，才發現是患了罕見腦炎。（微博圖片）
福建1名9歲女童向家人表示「看見死去的人」，家人以為她撞邪，女童到上海兒童醫院就醫，才發現是患了罕見腦炎。（微博圖片）

兒童一直表示「看見死去的人」，難道是擁有「陰陽眼」？福建1名9歲女童經常對家人表示看見已經過世的人，更指着家裏空曠的位置說「這裏有人」，而且時常會身體抽搐，嚇得家人以為她撞邪，花了40多萬元（約新台幣170萬）請「仙姑」驅邪。殊不知驅了約1年，「邪」沒驅走，女童情況反而更嚴重。巧合之下，女童母親得知同鄉的孩子出現過類似問題，決定將女兒送院檢查，終發現她原來是患罕見病而不是撞邪。

福建9歲女童青青，約1年前突然會離奇抖動身體，還出現可怕的幻覺，說「可以看到已經過世的人」，母親王女士發現女兒平日在家中，會突然指住家裏較空曠的地方說「這裡有一個人」。

由於女兒說的事情太怪異，家人們懷疑她撞邪，特意去找「仙姑」幫助辟邪，結果辟了1年都沒有成功，已付了40多萬元人民幣的積蓄當辟邪費，而女兒這1年間身體抽搐的情況越來越嚴重，晚上還會失眠，令家人十分憂心。

因深信青青是撞邪，故家人一路沒有帶她去求醫；直至今年10月，王女士認識了1名同鄉，原來對方的孩子都出現過類似問題，送到上海兒童醫院就治好了，王女士馬上帶女兒往求醫。

經驗查後，證實女童並非撞邪，而是罕了患見病。醫生診斷她得了自體免疫性腦炎，是一種會自身抗體攻擊中樞神經系統，致出現神經功能及精神障礙，例如出現精神行為症狀、癲癇、肌力肌張力障礙、睡眠障礙等，做詳細的抗體體檢，發現呈陽性，要馬上入院治療。

青青被「撞邪」問題纏繞了整年，經醫生注射藥物後，兩周後其抽搐及失眠問題已大為改善，最嚇人的幻覺已亦沒有出現，目前已經出院。網民看完事件後，批評是家長的迷信連累孩子久久未能就醫，「所以迷信源自沒文化」。

上海市兒童醫院神經內科陳育才醫生稱，他們3年來已診治過300個自體免疫性腦炎個患者，年紀最小只有2歲，其中較嚴重的個案入院時已經昏迷，有的就是四處求醫仍未確診。他提醒家長，如果病人出現性格突變、語言障礙、不自主動作、運動障礙或行為異常時，應到神經內科就診。

事件其實不算罕見，台灣也曾有13歲女孩小婷（化名）出現類似情況，她很晚才睡覺，常常獨自在房內自言自語，像和人對話一樣。連學校老師都留意到，原本熱愛畫畫的小婷，畫風突然變得色調昏暗，又會突然啜泣，同學亦發現小婷經常無故發脾氣，表現異於平常。家人一開始也以為小婷撞邪，帶她到寺廟找師父幫忙，但未有改善，後來小婷更說會聽到逝世多年的嫲嫲和她說話。最終家人帶她看醫生，終確診自體免疫性腦炎。

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文章授權轉載自《香港01》

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