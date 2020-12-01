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陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

香港01 / 許祺安／報導
賣淫女大生不時會在微博發布性感照。（網路圖片）
賣淫女大生不時會在微博發布性感照。（網路圖片）

近日中國大陸網傳浙江農林大學一名女大學生私下從事賣淫行為，恩客從一般男同學到足球隊長，乃至於校外人士都有。該女生還在網絡上寫日記詳述性交易過程，不料近日傳出她確診感染了愛滋病病毒，甚至有消息稱同校不少男同學陷入恐慌，紛紛到醫院檢測是否也感染愛滋病病毒。

浙江農林大學證實，在網上發布賣淫日記的人為該校學生。學校又表示，該學生正在精神病專科醫院住院治療。

近日一條訊息在微博瘋傳，內容提到「浙江某大學的一個大一女的有性癮，做雞的，社會人的活也接學校的男生也接。還在微博上寫做雞日記，詳細描述了她的嫖客們，什麼部長啊班長話劇社長足球隊長之類的男的嫖她，姓什麼幹什麼的都寫了，然後就被人扒出來了…現在已經得了HIV，還被學校開除了」。

消息稱，該名夏姓女大生在新浪微博帳戶「小姆苟呢」寫《姆苟日記》，記錄賣淫過程，目前「小姆苟呢」微博已被刪除。該名女生自稱患有抑鬱症，並不後悔賣淫，而且寫道：「你靠勤工儉學，我靠賣淫，我又沒傳播HIV，也沒犯多大錯」，認為網友不應該公審她。

夏女不時會在微博發布性感照，好吸引恩客上門光顧，又指自己曾與足球隊隊長在教學大樓頂樓發生關係。夏女還透露不少恩客的個人資料，例如說班長應該是個富二代，沒有考高考就進了學校，還有個漂亮女友。夏女稱，班長還是個處男，自己試圖接近他是因為很想給漂亮的女生戴綠帽，認為這樣很有成就感。

後來，夏女賣淫消息傳開，有人爆料她感染愛滋病病毒，被學校勒令退學，不少男同學得知後紛紛跑去醫院驗血，生怕自己因為買春染上性病。

消息傳出後，女大生本人也發文澄清，強調「學校並沒有開除我，我的事情根本沒有你們傳的那麼嚴重，我的情節根本不嚴重，如果嚴重的話學校會不開除我嗎？所以我只是犯了一個不是特別大的錯誤，而且犯法的事情需要我們大家的輿論主導了嘛，現在輿論可以改變法律了嘛」。

11月29日，浙江農林大學在官方微博上回應此事，確認微博帳戶「小姆苟呢」的用戶為該校大一新生。校方還披露，涉事學生正在精神病專科醫院住院治療。學校已成立工作組，相關情況正在調查中。學校歷來重視學生思政教育，對違反校紀校規行為，一經查實，嚴肅處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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