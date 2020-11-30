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廣東17歲高中男娶13歲新娘惹議 父母違法社會嘩然

中央社 / 台北30日電
18歲高中生和14歲初中生舉行迎娶儀式並一起吃飯的視頻在網路上流傳，官方隨即責令女方回歸原家庭。圖／截自網路影片
18歲高中生和14歲初中生舉行迎娶儀式並一起吃飯的視頻在網路上流傳，官方隨即責令女方回歸原家庭。圖／截自網路影片

廣東汕頭一對高中男生與初中女生結婚的影片近日引起關注。當地政府證實，少年17歲、少女13歲，兩人自由戀愛，因雙方父母法律觀念淡薄，依農村風俗舉行婚禮，但未申辦婚姻登記。

綜合陸媒澎湃新聞和香港星島日報，網上流傳的影片顯示，稚氣未脫的女孩和男孩一起吃飯，席間兩人有說有笑，雖未穿上中式或西式婚服，但桌上擺放了紅燭和「雙喜」擺設。

不少網友認為此事荒唐至極，諷刺問「現在還在清朝嗎？」

這對少男少女所居的汕頭市潮陽區貴嶼鎮政府昨天通報，「經查，片中17歲少年盧某及13歲少女莊某是自由戀愛，上週四（26日）按照農村風俗舉行婚禮，但未到民政部門申辦婚姻登記」。

報導說，當地政府已對雙方家長進行法制教育，責令讓女方回歸原家庭，由家長履行監護職責。當局並將進一步對雙方當事人展開心理疏導；當地民政、教育、公安等部門則展開進一步調查。

據今年5月底通過的中國「民法典」，男性滿22歲、女性滿20歲才可結婚。

澎湃新聞引述法律專家表示，上述女孩未成年，父母或監護人已經涉嫌違法。

這起早婚事例引起許多討論，陸媒紅星新聞評論說，「如果女孩家長不能意識到教育的重要性，如果涉事女孩的受教育權得不到足夠保障，類似現象恐難以杜絕」。

評論說，所謂「農村風俗」，顯然不僅限於一家一戶，甚至不拘泥於某時某地。數年前，雲南金平縣就曾因為普遍存在的早婚現象備受關注，當地女性多半在14、15歲的年齡生子，有些例子甚至是12歲戀愛、13歲生子。

評論指出，雖然不是每一個輟學孩子必然早婚，但每一例早婚現象必然伴隨著輟學。特別對於農村女孩來說，家長若不能轉變讀書上學是「浪費」的觀念，早結婚、早生子可能成為農村女孩無從逃避的命運。

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