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22歲女搭霸王車想用身體付錢 司機嚇壞報警：她太醜我不要
開計程車或租賃車遇到的客人形形色色，大陸一名滴滴車司機日前載運一名22歲女子，想不到女子不只拒絕付錢，甚至還要求以身體償還付費。司機卻因認為「她太醜」拒絕，並直接將她送到警察局報案。
根據陸媒「有吧新聞」報導，一名王姓滴滴車司機近日搭載一名22歲的楊姓女子，載運女子抵達目的地後，她竟拒絕支付車資，甚至要求以身體償還付費，王姓司機無法接受，立刻將她帶往警察局。
到了警局後，警方表示，該名女子先前已有過3次紀錄，都是搭霸王車要以身體付錢後，被司機拒絕載來報案，目前已依法將女子刑事拘留。
王姓司機從事該行業已2年，遇過各種各樣的乘客，這次第一次遇到要以身體付錢的乘客，至於忍住誘惑的原因，他坦言「她太醜，我才不要呢！」
楊女到案後供稱，不是自己不給錢，而是王姓司機沒有向她收錢，還向她提議要做朋友。不過因為女子前科累累，因此警方並未採信她的說詞，警方也呼籲，夜間駕駛要保持警覺心，司機若遇到類似情形，務必立刻報警處理。
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