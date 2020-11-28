男3.5億放銀行活存！急用錢要領卻遭行員拒絕：要等批准

為了維持生活，還有在急用的時候能有一筆預備金能使用，不少人會在領到薪水後直接存入銀行，讓銀行保管這筆錢，不過如果存入的金額比較大，可能就會遇到一些問題，大陸河南鄭州一名李姓男子，存了八千萬人民幣(約3.5億台幣)，日前有急事需要用到這筆錢時，銀行卻告知「沒辦法使用」，李男對此相當生氣，行員則回覆一切都是照程序，本來就會比較久。

李男把自己的八千萬放在銀行活存，日前因為有急事需要用到這筆錢，在幾天前就先告知銀行，沒想到時間到了之後，銀行卻和他說「沒辦法進行活期轉帳」，也告知等到下週一就能拿到這筆錢讓他活期轉帳，結果到了週一，銀行用「上級還沒批准」的原因再次告知無法轉帳，李男聽了很生氣，因為當時存活期存款為了就是能隨時使用，現在反而拿不到這筆錢。

銀行對此回應「都是按照規定走的。」但李男也堅稱自己也是按流程來的，這八千萬元自己也是轉了三次進來，沒想到在想要使用這些錢的時候會遭遇這種困境，李男認為銀行不讓他領錢，就是想把這些錢弄成自己的績效，聽到銀行解釋，李男也終於受不了，和媒體爆料，並且找來第三方協調，最後終於拿到了這筆錢。

李男也痛罵，自己差點被銀行「潛規則」，質疑對方根本就不讓人領錢，最後他也用自己的遭遇奉勸大家，以後存錢的時候記得要找一個「可靠」的地方，不然有可能自己的錢也拿不出來。