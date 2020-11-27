女子搭地鐵嘴咬頭巾當口罩 網笑瘋：Cosplay鬼滅之刃禰豆子？

日本動漫《鬼滅之刃》上映後話題不斷，女主角禰豆子更是獲得廣大影迷喜愛，昨（26）日一張照片在臉書瘋傳，只見一位女子在地鐵車廂內，於頭部位置將一條圍巾物品從後打結，接著用嘴巴咬着綁結，疑似當口罩使用，不少網友形容造型相似禰豆子。

一名網民在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」上傳照片，畫面中穿着白色背心、帶着墨鏡的短髮女子坐在車廂內，沒有戴上正常的口罩，反而用一條圍巾從後綁緊在嘴巴位置，並將打結位咬緊，而鼻孔則沒有遮好，讓原PO不禁想問「Is that a mask（這是口罩嗎）」。

拍下照片的網友向《香港01》表示，昨日在香港太子站上車後發現有位女士一直咬住頭巾，直至在他下車前，該名女子仍「一直咬住不放」，其間不少其乘客曾望向她，但反應不大。原PO稱自己拍照後即站到1公尺外，最後甚至走到第2節車廂，他也希望大家可以加強衛生意識。

照片引起網友熱議，有人批評女子自私「現在這麼多人感染，口罩還不好好戴」，也有人笑說「長輩版的禰豆子」，此外，有網友表示可能口罩弄髒了又沒有多的，迫於無奈才這樣做。

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文章授權轉載自《香港01》