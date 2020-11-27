男從9樓接15個延長線到地面 只為給電動車充電挨批

中國大陸近年不時傳出有人私自接線給電動車充電，卻引發火災的案例。湖北隨州一名男子近日便從9樓接了足足15個延長線到地面，只為給自己的電動車充電，結果被消防檢查人員予以批評教育。

雖然目前許多屋苑已統一安裝充電樁，並明令禁止私自接線充電的行為，但上述男子仍不惜鋌而走險，竟將十多個延長線互相連接，然後從9樓延伸到了地面，還越過花壇接到了自己在遠處的電動車上，按照層高2.8米來計算，其垂直距離超過25米。

「萬一這個地方真的發生火災了，你收也不好收放也不好放」，事後趕到現場的消防檢查人員怒批了男子的魯莽行為，網民也紛紛批評事主沒有安全意識，但也有聲音認為解決問題才是關鍵，如配套設施齊全便沒有人會願意費力扯線。

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文章授權轉載自《香港01》