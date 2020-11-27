進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

浙江省一名姓張的女清潔工本月12日於杭州崑崙中心大廈工作期間，未有敲門便進入男浴室取清潔用具，剛巧一名長官正在洗澡，結果被杭州西城物業管理公司罰款2000元人民幣（新台幣約8700元）；張女認為罰款過重，因她的月薪僅3400元人民幣（新台幣約14750元），惟公司負責人強調張女當日撞見長官洗澡，「情況比較嚴重」。

當日下午約1時45分，張女未有敲門便走入男浴室取清潔用具，她憶述當時「裡面（淋浴間）有人洗澡，我沒走進去，而他是在鏡子裡看到我的。他沒有關門，我也沒有聽見聲響，拿了水桶後我就走了」。該名長官隨即大叫：「大姐！你怎麼開門不敲門？」，張女則答道「我不知道裡面有人」。

物業管理公司得知事件後決定對張女處以罰款2000元人民幣，惟她覺得非常不合理，「我當時甚麼都沒有看到！我總共一個月才得3400元，她（公司負責人）要罰我2000元，我嫌太多了。罰我1000元（新台幣約4338元）我就認了，我有錯也就認了，但這真的太多了！」

張女的兒子力撐母親：「我就問她（公司負責人）是否一定要罰2000元（新台幣約8700元），因為書面上也沒有這個規定，她說就是根據情節是否嚴重來處罰。那如果你要罰我2萬元，那我一年的工作豈不是等於白幹了。」

「人家都光著身子的」

杭州西城物業管理公司一名姓陳的經理解釋，由於當時有一名部長正在浴室內洗澡，「人家都光著身子的，那她（張女）進去了就是不恰當。事後她既然想留下來繼續工作，就得接受處罰。」

及後雙方經過一輪交涉，物管公司再發表聲明稱根據績效考核標準，因違規操作而造成重大損失的員工，須接受處罰甚至被開除，但考慮到張女的情況，最終決定將罰款降低至1200元人民幣（新台幣約5200元）。

事件引起網友熱議，有人留言指罰款過重，「她不敲門不經過同意進去是不對的，但處罰方面有點過分了，我認以為道歉就可以」、「違反勞動法了吧，罰款不能超過工資的20%」；不過也有人認為「大姐確實有錯在先」、「罰的好，做清潔的有時候真是完全不顧忌。男洗手間有人還在小便就直接走進來。真是以為做清潔就沒有性別了」。

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文章授權轉載自《香港01》