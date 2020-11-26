老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

中國河南安陽一名老翁釣魚時意外釣起「背插4支箭」的烏龜銅像，沒想到經專家檢驗，竟揭曉它是商周時代留下的青銅器，價值更高達人民幣18億元（約台幣78億元）。

根據《網易新聞》報導，2003年，中國一名老翁在河南安陽洹河邊釣魚，意外釣起「背插4支箭」的烏龜銅像，老翁直覺此銅像極富歷史價值，便聯繫專家評估，沒想到此銅像竟高達人民幣18億元。

專家解釋，此銅像其實並非烏龜，而是「黿」（音同元），黿曾是商王（紂王）在一次打獵中意外捕獲的獵物，便隨手賞賜給一旁的史官，爾後便會打造黿的青銅像作為賞賜品；該黿外型呈爬行狀、四足外露，背甲插有4支箭，即是商朝時代的「商作冊般青銅黿」。

商周時代相當盛行「射禮」，作為帝王彰顯軍威的重要活動，而銅像採背插4支箭的設計，主要是因為當時有射4支箭象徵「能禦四方之亂」的寓意。