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野生金絲猴爽住村民家大吃大喝 林業局：是國寶！不得驅趕

香港01 / 李納德
一隻「國寶」金絲猴闖入陝西漢中留壩縣一戶村民家中長住一個月，不只毫不怕生，還在村裡仰賴村民遊客大吃大喝。圖擷自微博。
一隻「國寶」金絲猴闖入陝西漢中留壩縣一戶村民家中長住一個月，不只毫不怕生，還在村裡仰賴村民遊客大吃大喝。圖擷自微博。

受保護動物走入村民的家中作客，村民會不會負上刑責？陝西漢中一戶村民家中有一名特別來賓，是一隻國家級保護動物金絲猴，更住了長達1個月的時間。從網傳的影片所見，金絲猴毫不怕生，走在眾人之間像極了一名「村民」，對於人們給的食物也大口大口吃。當地林業部門稱，他們一直有派員查看該隻金絲猴，牠的身體狀況良好，由於是受保護動物，牠有權自主生活，他們也不能作驅趕。

據陸媒報導，陝西漢中留壩縣有一戶村民家中來了一名特別訪客，是一隻國家級保護動物金絲猴，牠更已經住了1個月。村民經常餵食金絲猴，從影片所見，牠什麼都吃，會接過村民給牠的食物，握在手中大口大口的吃。一班村民圍觀金絲猴，牠一點都不害怕，更大模廝樣坐下，將食物放地慢慢吃。

如今每天都有遊客專程去看望這隻「作客」的金絲猴，最多一天有上百人，而金絲猴見到陌生人也相當淡定，大口吃著人們給的食物，神態似足「山大王」。

23日，當地林業局稱金絲猴是野生動物，不是他們允許金絲猴住在村民家，而是牠有權利自主生活。林業部門解釋，當地野保站及野生動物收留中心都有定期派人去調查，該金絲猴可以在野外自主生活不能將牠驅趕，所以才放任牠在村民那裡，「我們也不能把牠圈禁起來」，現在每隔幾天會前往檢查金絲猴的身體狀況。

網友笑稱金絲猴見到好吃好住也不會離開，而且也很禮貌，不像峨眉山上的猴子會襲擊遊客搶食物，「尤如路霸」，可能因為入冬，金絲猴更不願離開。不過也有網友批評，即使村民不能趕走牠，但也不應餵食，影響牠在野外覓食的能力。

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文章授權轉載自《香港01》

保育類野生動物 猴子

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