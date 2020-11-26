江蘇男不堪長期家暴怒殺妻 自首時屍體卻突「復活」為他求情

江蘇淮安市盱眙縣男子王某，因不堪妻子對其長期家暴，今年2月盛怒之下用電線「勒死」對方，並騎著電動車載妻子「屍體」到派出所投案，但讓他萬萬沒想到的是，妻子到達後竟「復活」醒了過來，他才知對方根本沒死，只是暈過去而已。近日，王某因犯故意殺人罪，被法院一審判處有期徒刑2年。

據了解，與王某結婚後，由於家中並不富裕，王妻經常辱罵丈夫「沒有用、賺不到錢」等，有時更會對他大打出手。今年2月5日晚間，二人再次為經濟問題吵了起來，王某不堪忍受長期辱罵、家庭暴力，遂動了殺妻念頭。為避免驚動孩子，王某先將妻子騙到自家儲藏室，再隨手撿起電線勒住妻子頸部，見妻子不再動彈後，王某就將「屍體」抱至電動三輪車後車廂，開到派出所投案。

經過一路顛簸後，王妻竟在派出所院內甦醒，把王某嚇了一跳，王妻對於自己身處派出所覺得非常詫異，即使在場民警告知丈夫要把她殺死，她第一反應是不可能。至於為何暈倒？她透露可能是夫妻拉扯期間自己太激動，令原本嚴重的低血糖發作所致，且自己迷迷糊糊之中，還覺得是丈夫拉著她的衣服怕她摔倒。

考慮到夫妻多年的感情及家庭，案發後王妻向當局提出申請，不追究丈夫的刑事責任，但王某仍因犯故意殺人罪，於10月22日被一審判刑。法院經審理後認為，王某已著手實行犯罪，由於其意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，但因其自願認罪認罰，加上獲得妻子的諒解等，可酌情從輕處罰。

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