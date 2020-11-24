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鄰居鞋頭成天「對準自家門口」！她直呼不舒服 網曝解決法

香港01 / 朱利安
準媽媽指情況至少持續1個月，雖然她曾替鄰居擺放好鞋，但翌日又故態復萌。圖／網友「K.T」提供
準媽媽指情況至少持續1個月，雖然她曾替鄰居擺放好鞋，但翌日又故態復萌。圖／網友「K.T」提供

不少人入屋前都會先脫鞋，但隨意放置門外，也會影響鄰居。有準媽媽日前在網上發文，指鄰居長期將鞋擺放在鐵閘外，鞋頭「成日對我門口」，即使多次替鄰居擺正，不久又像指南針般像對正她家門，讓她大感困擾，趕忙向網友求救。

該名準媽媽「K.T」在臉書社團「Tai Po 大埔」分享事件，表示早在簽約時已曾向管理處投訴鄰居將鞋放在門外，直至1個多月剛搬進來，情況未有改善，鞋頭更朝向她家門口，令她非常不安，忍不住幫鄰居將鞋重新擺正，「我幫她移動過幾次，然後她堅持把鞋子轉回我家門口」。

她指出，由於鄰居為長輩，她後來也不強求對方放鞋入屋，只求將鞋擺正自己家門，坦言「對鞋成日對準我門口，我感覺好不舒服」，但不知是否自己太敏感或有強迫症，苦惱良久仍未向鄰居反映。

該名準媽媽向《香港01》表示，「鄰居是一個婆婆，鞋子總是要轉向我家門口，之前幫婆婆的鞋轉到她家門口很多次，第2日她又好像指南針一樣往我門口放」，又指自己臨盆在即，自然特別擔心，直言近月已入院數次，「見到鞋子成天轉向自家門口放，覺得好不舒服！好像有人要進屋一樣」。

不過，該名準媽媽透露在網上發文後，昨晚至今早只見鄰居門外放有1對鞋，但鞋頭未有對正她家。雖然情況暫時有改善，但貼文中仍有不少網友「獻計」，「試放1張門口地氈，鄰居應該知道是妳門口」、「踢回去她家啦，妳大肚要小心出入」、「送支萬能膠你啊」；有人就安慰該名準媽媽，勸她安心養胎，不要胡思亂想，「大肚婆聞到異味嘔吐很正常」。

有準媽媽在網上發文，指鄰居長期放鞋在門外，甚至將鞋頭朝向她家，讓她非常不安。圖／網友「K.T」提供
有準媽媽在網上發文，指鄰居長期放鞋在門外，甚至將鞋頭朝向她家，讓她非常不安。圖／網友「K.T」提供

準媽媽指情況至少持續1個月，雖然她曾替鄰居擺放好鞋，但翌日又故態復萌。圖／網友「K.T」提供
準媽媽指情況至少持續1個月，雖然她曾替鄰居擺放好鞋，但翌日又故態復萌。圖／網友「K.T」提供

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文章授權轉載自《香港01》

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