老鼠在天花板亂跳！失足跌落險擊中顧客 滑稽畫面網笑翻

餐廳應保持環境衛生，才能讓顧客吃得安心，近日一段影片在網上瘋傳，香港某酒樓「天降巨鼠」，1隻體型龐大的老鼠在天花板四處逃竄亂跳，嚇得在場顧客膽顫心驚，不少網友直呼「好恐怖」。

一名網友昨日（21日）在社群媒體轉載1段影片，短短10秒的片段中，看到1隻生猛巨鼠在天花版上，不停向上跳躍，疑似想從天花版離開。途中有顧客幫忙配音「哇！你走好啦」、「不要跌倒耶」，但老鼠第3次起跳後，便撞到天花版再反彈落下圓桌，幸好女顧客及時閃避，才沒被老鼠擊中。

影片曝光隨即引來熱議，片中滑稽的畫面令網友笑說，「牠也是無奈，也是很可憐」、「米奇果然為人帶來歡樂」，但也有人直言「噁心」，並質疑餐廳衛生情況，「老鼠也太大隻」、「好噁心，我不敢去吃了」。

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文章授權轉載自《香港01》