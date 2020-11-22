上廁所超過15分鐘警報響起 陸網笑：壓力大到拉不出來

智能科技提升大家的生活質素！日前上海「智慧公廁」登上微博熱搜，因為廁所標榜的功能是，如果有人如廁超過15分鐘，自動報警系統就會啟動，雖然設計的原意是擔心長者如廁時發生意外，但許多網友揶揄設計不夠人性化，至少要加一個「加時鈕」，此外也有人質疑這會讓有便秘的人不敢用公廁。

上海閔行區顓橋鎮鑫都路水文化公園最近設置了「智慧公廁」，據工作人員的說法，「如果有人如廁過900秒（15分鐘），自動報警系鋼就會啟動」，因此微博上出現了「#上海公廁15分鐘不出來自動報警」的標籤，網友一致直呼「求如廁自由」。

據該公廁的工作人員介紹，這個公廁設置了一個警報系統，廁所內也有警報按鈕，按下就會響起警報，可以提醒清潔員前往協助，清潔員會確認狀況，看是否出現意外。智能系統連接廁所大廳的顯示器，會顯示人流、位置、溫度、濕度資料，且公廁還參考了女士在廁所較久的情況，將公廁的男女廁位配備改成1比2。

不過，最令大家關注的功能是「如廁超過15分鐘自動報警系統」，原意是避免長者如廁時出意外，故超時後廁所會響起警報，而據工作人員說法，應該是先由清潔員查看情況後再決定是否呼叫救援，張姓清潔員受訪時提到，如果如廁者沒反應才會施救，曾有市民因拉肚子或換衣服等情況，令警報響起，幸好最後確認是虛驚一場。

對此，大陸網友留言表示，「大便超過15分鐘都不行嗎？」、「上個廁所壓力好大」、「大便到一半，門被自動打開」、「我老公不能去，他常常大超過15分鐘」、「快笑死這什麼裝置」。

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文章授權轉載自《香港01》