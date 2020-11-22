嚇！半夜叫外送驚見餐點上多一張大頭照 PO網問：她是誰？

外送服務改變了民眾的消費習慣，許多人為了方便都會利用APP來訂餐，節省寶貴時間，但也因此產生許多狀況。香港一名男網友日前深夜叫了外送，但收到餐點後卻發現碗上面貼了一張女子的大頭照，詭異的情形讓他起雞皮疙瘩，網友們也直呼太恐怖了。

這名男網友在臉書「Expat Hong Kong」發文寫道，某天深夜12點半因為肚子餓便叫了FoodPanda外送，不過等到收到餐點後打開一看，竟然發現碗上面的塑膠蓋貼了一張女子的大頭照。從照片看到這名女子長髮及肩、長相清秀，並且抿嘴微笑，讓原PO看了嚇一跳。

他不明白為何餐點上會多出一張照片，認為可能是店家不小心放上去的，於是便打電話詢問，但店家卻表示不是他們放的，也不知道為何會有這張大頭照。原PO無奈之下只好將照片貼到臉書上，尋問鄉民們「有誰知道她是誰？這意味著什麼？」

照片讓許多人看了也覺得毛骨悚然，「這有點嚇人」、「我的天啊，太可怕了」、「可能是往生者照片」；但也有人推敲合理的解釋，「可能是外送員女友的照片，不小心掉進去的」、「別想太多，可能只是不小心被放進去的，總比放到飯裡面好吧」、「可能只是開玩笑，別想太多，把照片丟掉就好了」、「打電話給外送員問看看，希望這不是某人重要的東西」、「也許外送員覺得這樣做很好玩」。

多數網友則留言開玩笑的說「搞不好照片後面有電話，還要你打給她呢」、「你的愛慕者已經當熊貓外送員2年了，就是為了等這一刻到來」、「可能有人急著要找老公」、「也許上帝想告訴你，她是你的靈魂伴侶」、「也許她的父母很快會來敲你的門」、「看過恐怖片就知道，故事是如何開始的」。