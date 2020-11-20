深夜叫外賣…飯盒上赫見神祕女子照 網友傻眼：啥意思？

外賣平台愈來愈普及，不但是深夜肚餓時的救星，有時還可能帶來「驚喜」。有網民日前在facebook群組分享一次叫外賣奇怪經歷，指食物送到時，發現飯盒蓋上竟有一張女性證件相，不禁問其他谷友：「係咩意思？」

該男網民在fb群組「Expat Hong Kong」發文指前日（18日）午夜12時半，透過外賣平台Foodpanda訂購宵夜，但收貨拆開外賣包裝時，竟發現飯盒蓋上有張女性證件相。他致電餐廳查詢，職員指他們並沒有放過這張照片，「有冇人知道佢係邊個？係咩意思？」

帖文引起網上熱議，有網民稱愈看愈心寒，「你被選中了，可能今晚就在夢中找你」，亦有人聯想到愛情故事的開始，「神秘仰慕者」、「照片背後有電話和名字嗎？」，又指「可能是你未來的老婆」。

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文章授權轉載自《香港01》