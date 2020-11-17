快訊

震驚！陳昇嘴長腫瘤急動刀 跨年演唱會取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法拉利跑車撞上小飛機 網友好奇猜哪一方維修費較貴

香港01 / 朱加樟／報導
紅色法拉利跑車撞上一架停在機場的小型飛機。（影片截圖）
紅色法拉利跑車撞上一架停在機場的小型飛機。（影片截圖）

浙江義烏15日（周日）發生一宗離奇車禍，一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機，造成車頭嚴重損壞，飛機機翼也受損，所幸沒有人員傷亡。目前警方正在進一步調查出事原因。

據陸媒報導，當日義烏機場附近一輛法拉利跑車突然衝進護欄，從側邊撞上了一架停止的小型飛機，跑車前半部車身都卡進機底，引擎蓋掀起，車頭幾乎全毀，模樣慘不忍睹，之後被拖車載走；而小型飛機機翼也受損。

被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過近期正計劃為它做一次維修，未料會發生這種事。（影片截圖）
被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過近期正計劃為它做一次維修，未料會發生這種事。（影片截圖）

當地警方接報後立刻趕往現場調查，指事件中沒有人員傷亡，並指出被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過飛機管理單位近期正計劃為它做一次維修，未料會發生這種事。目前飛機管理單位正對飛機進行檢查和維修費估算，儘管已停放在機場20年，但維修費可能也很可觀。

這宗離奇車禍也引起網友熱議，紛紛好奇好想知道哪一方的維修費比較貴，又留言稱「震驚，法拉利追尾飛機」、「那麼問題來了，法拉利貴還是飛機貴」、「這個法拉利想追飛機吧，結果追得太快都刹不住車」。

網民熱議：「我還以為現在的法拉利也會飛了。」、「這是交通事故還是航空事故？」、「兩個有錢人之間的事故。我不配評論。」、「都是我開不起的。」、「這大概是飛機耽誤法拉利起飛了。」

延伸閱讀：

廣西高速公路客貨車追尾撞貨車　5死2傷

濟南貨車與三輪車、客車連環相撞　三輪司機身亡12人受傷

文章授權轉載自《香港01》

法拉利 跑車 機場

延伸閱讀

影／外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

噁！「冰」從天降砸屋頂 民航局無奈：機上排泄物漏出 找嘸凶手

創國內1千米深打撈紀錄 「寶拉麗絲號」助打撈F-5E戰機

連這個也有賣！好市多銷售私人飛機會員

相關新聞

失敗80多次！他寫「相親指南」暴紅 還成愛情導師

安徽男子馬方在經歷80多次相親失敗後，終於修成正果，他把長達6年的相親歷程，寫成了近10萬字的「相親指南」後暴紅，短短2...

法拉利跑車撞上小飛機 網友好奇猜哪一方維修費較貴

浙江義烏15日（周日）發生一宗離奇車禍，一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機，造成車頭嚴重損壞，飛機機翼也受損，所幸沒有人員傷亡。目前警方正在進一步調查出事原因。

解放軍女兵「蚯蚓爬身」不准動18分鐘 網批訓練：華而不實

央廣軍事微博日前釋出一段視頻，內容是兩個特戰女兵在野外訓練維持狙擊姿勢，不顧手上、耳朵上和狙擊槍上都爬滿了蟲子，保持不動...

北京環球影城宣傳片「太土」 網：想去的欲望都沒了

耗時近10年才簽訂協議、預計明年5月開園的北京環球影城，早前在網上推出1萬個「優先購票權」產品，開賣2分鐘即售罄，遊客的...

男20年前花1186萬買6別墅忘了這動作 20年後竟住著陌生人

20年前花人民幣276萬（約新台幣1186萬）買下6棟別墅，20年後竟有陌生人住在屋內！大陸一名男子在上世紀90年代，於上海買了幾套別墅全款付清，但因做生意的緣故，沒將房子過戶給家人就離開了上海，不料20年過後，他回到原本的別墅，裡面已經住了其他人，追查後才發現是房產公司私自將其中4棟別墅轉買給別人。

變裝、鑽洞…陸男4度越獄 隱姓埋名24年後落網

遼寧省朱姓男子，先後透過變裝、翻牆、鑽洞等四次成功越獄，隱姓埋名24年後落網，有如好萊塢動作片「鋼鐵墳墓」（Escape...

4小時手術喉嚨乾涸…醫生開點滴豪飲葡萄糖水 網問誰買單？

陝西省西安市一名醫生上周五（6日）為一名腦幹出血病人完成手術後，因喉嚨乾涸到「嗓子都快冒煙了」，直接拿起一瓶葡萄糖水大口地喝下；有關片段在網上曝光，惹來不少網民質疑該瓶葡萄糖水由誰付錢，醫生其後回應稱費用由院方結算，不會計算到病人身上。

河南名校生殺人逃亡躲橋洞20年…生活太苦就宰流浪狗吃

河南鄭州一名校畢業生王曉軍（化名）20年前犯下命案後四處潛逃，最後在蕪湖一立交橋下安家落戶，近日被安徽警方逮捕。

熱門新聞

女大學生重慶景區落水 61歲英國總領事跳水救人

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「釋延一」

大陸環球時報點名！「蘇貞昌是首名台獨罪犯」

爆危機！BMW大陸合資夥伴華晨汽車 證實收到破產重整通知書

人民日報痛批後 抗日神劇「雷霆戰將」下架停播

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 8旬翁千萬房產怒贈水果攤店主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。