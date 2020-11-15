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男20年前花1186萬買6別墅忘了這動作 20年後竟住著陌生人
20年前花人民幣276萬（約新台幣1186萬）買下6棟別墅，20年後竟有陌生人住在屋內！大陸一名男子在上世紀90年代，於上海買了幾套別墅全款付清，但因做生意的緣故，沒將房子過戶給家人就離開了上海，不料20年過後，他回到原本的別墅，裡面已經住了其他人，追查後才發現是房產公司私自將其中4棟別墅轉買給別人。
根據《 新浪新聞 》報導，大陸一名浙江人秦先生發現自己20年前在上海買的別墅住進陌生人，當時他將其中兩戶轉賣給了其他員工，不過還有4戶房子沒來得及過戶，後來才得知是房地產公司自行將別墅轉賣給他人。2013年時，秦先生控告房地產公司，要求對方賠償損失。
法院一審判決出爐，最終認定房地產公司敗訴，必須賠償秦先生剩下4套別墅的金額，共計人民幣1220萬（約新台幣5159萬），然而房地產公司不服一審判決，上訴到中級人民法院。
沒想到近日二審判決確定，認為秦先生有相當大的錯誤。根據二審判決，秦先生只能拿到人民幣150萬（約新台幣644萬）的房款，秦先生對此相當不滿，並表示，二審法院的判決完全忽略了地產公司的過錯。
目前，上海市人民檢察院第二分院針對這起案件進行抗訴，抗訴之後會再交由上海市高級人民法院再審。
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