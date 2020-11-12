「聲樂老師」上相親節目成功配對 真面目卻是在逃13年殺人犯

2011年11月14日，黑龍江衛視某相親節目出現一位令人驚艷的男嘉賓，能歌善舞、表現搶眼，也在節目中成功配對女嘉賓，但最後卻被揭穿他是一名逃亡13年的殺人犯。

據陸媒《網易新聞》報導，登記資料39歲的劉浩自稱是一名藝校聲樂老師，雖然長相一般，但因為有著一副好歌喉，在相親節目上吸引全場女嘉賓目光。節目中，一名女嘉賓很快就迷上了他，兩人在台上合唱、共舞，成為全場焦點，劉浩最終贏得女嘉賓歡心，與對方配對成功。

不過，劉浩雖然在相親節目上愛的高調，他卻隱藏本名吳剛且是一名殺人逃犯的身分。劉浩在相親節目表現亮眼遂被眼尖民眾發現並通報警方，警方經比對後證實他就是13年前一起命案的殺人犯。

1998年2月6日，吳剛在中國吉林一家夜總會擔任演職人員，當時在當地小有名氣。當晚，他與幾個同事相約慶功，期間一位名叫阿勇的侏儒症同事對一名女同事展開猛烈追求，但對方想拒絕阿勇，不過他仍不斷糾纏，而另一名同事孫軍幾度看不下去而出面維護女同事。

黃湯下肚的孫軍對著阿勇破口大罵，而一旁的吳剛聽不下去，替阿勇辯護道「他一個殘疾人，你不能這樣對他」，最終這幾人不歡而散。事後，孫軍滿身酒氣再度回到現場，並拼了命衝向吳剛，吳剛以為他手裡拿著武器，於是掏出匕首回擊，意外失手刺死孫軍，吳剛也就成為通緝犯，四處躲藏，而這一躲就過了整整13年。

被捕的吳剛泣不成聲，自嘆自己是個「罪人」，不僅悔恨自己做了錯事，也反勸大家「凡事不要衝動」。當年他離了婚，離開了正需要父親的孩子，與父母、家人失去聯繫，如今也沒機會再重來過、悔不當初。