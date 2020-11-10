交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

湖南長沙一名女子花費上千萬元人民幣購買一處單位，完工後實際到場，卻發現屋內出現6根驚天巨柱，這些柱子不僅影響美觀，還計入購樓面積，往後每年更會產生數萬元人民幣的管理費用，讓她相當生氣，批評建商在簽約時根本沒有談到柱子的問題。

綜合內媒報道，這名劉姓女子早前看中長沙環球金融中心25樓，於是斥資買下這個400平方米兼具壯闊窗景的空間。然而，發展商一開始並未告知屋內會有柱子，等到臨近交房時，劉女到場後赫然發現，屋內有6根大柱子，每根還要5個人才能環抱，十分礙眼。

房間內的柱子非常巨大，需要5個人張開雙臂環抱。（觸電新聞）

更慘的是，簽約時單位共700平方米的面積中，公攤就佔300平方米，如今6根柱子又佔用了30平方米，真正可用面積幾乎只剩一半。劉女士直言，這樣的房子「往外租都不好租」，而這些柱子的管理費每年更要大幾萬元。劉女士要求發展商給個說法，但未得到合理回覆，雙方不排除尋求法律程序解決糾紛。

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文章授權轉載自《香港01》