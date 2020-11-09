弟將價值630萬元49張遊戲王卡丟魚缸 險害姐姐婚事告吹

許多人小時候都一定玩過卡牌遊戲，而「遊戲王卡」也是其中最火紅的遊戲之一。日前，在中國大陸有一對即將結婚的新人，竟因為「49張遊戲王卡」差點結不了婚，直到女方提出降低禮金才解決這件荒唐的事情。

據《騰訊網》報導，一名網友分享自己朋友在訂婚時發生的事，他說明這對新人原本準備於今年過年時結婚，但因新冠肺炎疫情爆發，各地幾乎都是封城、不能出門的狀況，便將婚禮延後舉行，終於到5月時雙方才見了彼此的父母。

而當女方至男方家吃飯時，也帶著家中就讀國小一年級的弟弟來，但弟弟卻待沒多久就想回家，男方為了想安撫弟弟的心情，便將他帶到自己房間參觀。而因男子本身有收藏公仔、模型及玩具的興趣，讓弟弟非常感興趣，也沒有再吵著要回家了。

但沒想到，弟弟在男子房間獨處的時間，竟將49張戲王卡通通丟到魚缸中，而這些卡片全都是頂級且相當稀有的「紅碎」卡片，一張大約3萬元人民幣，49張就要價147萬人民幣（約630萬新台幣）。對此，男童說明自己是因為打不開才會把它們全丟進水裡，等到男子發現時，魚缸的水早已滲入裝滿遊戲王卡的壓克力盒內。

對於弟弟此舉，讓男子當下相當生氣，甚至使這對新人當場吵了起來。男子父母得知後，認為兒子不該因為收藏品就和論及婚嫁的女友吵架，最後則是以女方主動提出減少聘金來彌補，才平息整件事。